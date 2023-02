"Al Centro" è il nuovo singolo di Enfor e Sebastian Bayl

Enfor e Sebastian Bayl, djs/producers italiani, hanno pubblicato il nuovo singolo dal titolo “Al Centro” sull’etichetta Gas Records di Alex Nocera.

Il brano è disponibile dal 10 Febbraio su tutti i digital stores e Spotify.

"Al Centro" nasce da un’idea di Sebastian Bayl, realizzata e sviluppata a quattro mani in collaborazione con l’amico e collega storico Enfor.

I due produttori hanno scelto di far risaltare le sonorità techno accompagnate dalla fondamentale presenza di vocals intriganti in lingua spagnola che introducono il drop esplosivo ed energico con l’obiettivo di infuocare i dance floor e di coinvolgere il pubblico a creare contenuti social accompagnati dal brano.

Sebastian Bayl nasce a Verona nel 1992 e inizia a muovere i primi passi nel mondo night life a sedici anni, dopo diversi corsi e ottimi risultati a livello di concorsi per dj. All’età di ventuno anni Sebastian riesce a trasformare la sua passione nel suo lavoro.

Oltre alle importanti residenze nei Club della propria città (Verona) e a diverse serate in qualità di guest, l’artista si avvicina anche al mondo della radio e della produzione musicale, firmando i suoi primi contratti con etichette discografiche e iniziando a collaborare con più realtà radiofoniche.

Ad oggi Sebastian Bayl è un produttore riconosciuto a livello nazionale dai suoi colleghi per i suoi Remix e Mashup che realizza, inoltre e è dj resident all’Art Club Disco (BS), al Disco Love (VR) e fa parte di un programma su Radio Piterpan.

Enrico Forante, meglio conosciuto come Enfor è un DJ e produttore italiano nato a Verona nel 1990. All'età di dodici anni inizia ad apprezzare il mondo della musica, ma solo a diciotto anni debutta come dj in alcuni club ed a produrre i suoi primi remix, esibendosi successivamente nei migliori locali e festival italiani.

I suoi remix vengono suonati in tutto il mondo e le sue principali influenze sono legate all'House Music e al genere Drum'n Bass.



