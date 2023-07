Al via la sezione estiva di “Fatti di Musica 2023”, 37° Festival–Premio del Live d’Autore in Calabria. Tutti i dettagli

Al via la serie di appuntamenti della sezione estiva di Fatti di Musica, la 37° edizione del Festival-Premio del Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna, che si svolge in location della Calabria tra le più accoglienti e rinomate dal punto di vista paesaggistico, storico, culturale e turistico.

Con il suo albo d’oro straordinario, che ha presentato tutti i più grandi nomi della musica italiana e alcune delle più prestigiose star mondiali, da Elton John a Sting, da Santana a Tina Turner, Fatti di Musica è certamente il più grande evento calabrese, con numeri record per quantità di eventi, straordinario livello artistico, costi, unicità e, soprattutto, presenze di pubblico.

“Con oltre mille eventi, alcuni anche televisivi e circa tre milioni di spettatori in 37 anni, Fatti di Musica è la storia stessa dei Grandi Eventi musicali e di spettacolo in Calabria, una sorta di oscar del live che ha presentato eventi unici e molti già irripetibili!”, afferma Pegna, annunciando i prossimi appuntamenti. Come in ogni edizione, il Festival premia con il Riccio d’Argento del celebre orafo crotonese Gerardo Sacco alcuni dei Migliori Live d’Autore dell’anno. Riconosciuto “Grande Evento Storicizzato” della Regione Calabria sin dal 2001, grazie alle sue esclusive produce eventi e interagisce anche con altri festival e manifestazioni.

Definitivo quindi il programma. Si parte il 16 luglio da Marano Marchesato con “Canzoni per Sempre”, un Omaggio alla Storia della canzone italiana con alcuni dei protagonisti delle Opere Moderne più celebri, come Notre Dame De Paris: Giò Di Tonno, Graziano Galatone, Claudia D’Ottavi e Ilaria Mongiovì. L’ 8 agosto inizierà la parata di stelle della Nuova Musica d’Autore con il concerto di Geolier al Teatro dei Ruderi dell’Area Archeologica di Cirella. L’idolo dei giovanissimi, con circa 4000 biglietti venduti, ha fatto registrare il sold out già da settimane.

Il 10 agosto si trasloca nell’ Anfiteatro Romano di Acri (Cs), il più grande della regione, per il live di Luigi Strangis, il lametino vincitore della scorsa edizione di “Amici” della De Filippi. Il 16 agosto ancora al Teatro dei Ruderi di Cirella il live di Carl Brave, reduce dal Primo Maggio romano, dove ha presentato il suo nuovo album “Migrazioni”. Il 17 agosto ancora ad Acri il concerto di Barreca, finalista al Premio De André e ospite dell’Omaggio a Luigi Tenco. Ritorno a Cirella il 18 agosto con l’attesissimo “Corde 2023” di Mannarino e il 19 agosto con Aiello, il cantautore di “casa” tra i più radiodiffusi con “Mi piace molto” e l’album “Romantico”. Il 27 agosto nello scenario dell’Anfiteatro Romano di Acri, Fatti di Musica presenterà il concerto di Salmo, una delle stelle più acclamate dal pubblico giovanile. I biglietti per questi concerti sono in vendita su ticketone.it.

Numerose sono poi le interazioni con altri festival calabresi nella sezione “Fatti di Musica & Friends”. Per i nuovi progetti del Comune di Catanzaro “Porto a Sud” e dell’Associazione Carpe Diem “Sapore di mare”, ben tre i live ad ingresso libero nella cornice del Porto Turistico di Catanzaro Lido: il 12 agosto Sergio Cammariere con la sua band, il 13 agosto Joe Bastianich e La Terza Classe, il 14 agosto la travolgente Orchestraccia. Ancora più corposa la serie di spettacoli non solo musicali predisposti per il mese di eventi della storica Varia di Palmi della Fondazione Varia, patrimonio Unesco, anche questi ad ingresso libero: il 30 luglio lo spettacolo di Emanuela Aureli e il 6 agosto quello di Beppe Grillo in Piazza Amendola; il 13 agosto il concerto di Joe Bastianich e la Terza Classe apre il Food Village; il 15 agosto in Piazza 1° Maggio arriverà Tony Hadley con la sua The Fabulous TH Band, uno degli eventi internazionali dell’estate in Calabria; il 19 agosto ancora in Piazza Amendola ci sarà l’originale incontro con Piero Chiambretti, intervistato da Gianmaurizio Foderaro di Radio Rai. Il 2 settembre altro connubio artistico con l’Omaggio a Burt Bacarach di Karima al Festival di Cerisano e il 16 settembre finale pirotecnico della parte estiva al Settembre Rendese con il live di Geolier in viale Rossini. A momenti dovrebbe essere confermato l’imperdibile prima volta in Calabria dei mitici Original Blues Brothers Band per il 27 luglio a Reggio Calabria. Tutte le informazioni sono reperibili allo 0968441888 e al sito www.ruggeropegna.it.

FATTI DI MUSICA 2023

sezione estiva Festival-Premio del Live d’Autore – edizione n. 37

Eventi in Programma

16 luglio Apertura - Piazza del Carmine – Marano Marchesato (CS)

Concerto “Canzoni X Sempre” – le più belle canzoni della musica d’autore italiana

con Gio’ Di Tonno, Graziano Galatone, Claudia D’Ottavi, Ilaria Mongiovì

FATTI DI MUSICA “Giovani” – Le Stelle della Nuova Musica d’Autore Italiana

(eventi a biglietti su ticketone.it – inizio ore 21:30)

8 agosto Teatro dei Ruderi dell’Area Archeologica di Cirella – Diamante (CS)

Concerto di GEOLIER

10 agosto Anfiteatro Romano di Acri (CS)

Concerto di LUIGI STRANGIS

16 agosto Teatro dei Ruderi dell’Area Archeologica di Cirella – Diamante (CS)

Concerto di CARL BRAVE

17 agosto Anfiteatro Romano di Acri (CS)

Concerto di BARRECA

18 agosto Teatro dei Ruderi dell’Area Archeologica di Cirella – Diamante (CS)

Concerto di MANNARINO

19 agosto Teatro dei Ruderi dell’Area Archeologica di Cirella – Diamante (CS)

Concerto di AIELLO

27 agosto Anfiteatro Romano di Acri (CS)

Concerto di SALMO

In collaborazione con Tirreno Festival, E20, Comune di Diamante, Comune di Acri, Regione Calabria

FATTI DI MUSICA & Friends, eventi in interazione con altri festival…

Fatti di Musica al “Porto a Sud Festival”

del Comune di Catanzaro

(ingresso libero – inizio ore 22:00)

12 agosto Porto di Catanzaro Lido

Concerto di SERGIO CAMMARIERE

13 agosto Porto di Catanzaro Lido

Concerto di JOE BASTIANICH & LA TERZA CLASSE

14 agosto Porto di Catanzaro Lido

Concerto de L’ORCHESTRACCIA

Fatti di Musica alla “VARIA” di Palmi

Fondazione varia – Città Metropolitana di Reggio C., Regione Calabria

(ingresso libero – inizio ore 22:00)

30 luglio Piazza Amendola di Palmi

Spettacolo di EMANUELA AURELI

6 agosto Piazza Amendola di Palmi

“L’Altrove” - spettacolo di BEPPE GRILLO

12 agosto Food Village – Palmi

Concerto di JOE BASTIANICH & LA TERZA CLASSE

15 agosto Piazza 1° Maggio di Palmi

Concerto di TONY HADLEY & THE FABULOUS TH BAND

19 agosto Piazza Amendola di Palmi

Incontro con PIERO CHIAMBRETTI

intervistato da GianMaurizio Foderaro di Radio Rai