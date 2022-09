Al via l’anno speciale per la famiglia che sarà inaugurato nella festa di San Giuseppe

La famiglia viene collocata al centro dell’attenzione della Chiesa e della società specie dopo l’esperienza della pandemia che ha messo maggiormente in luce la sua centralità come Chiesa domestica ed ha evidenziato l’importanza dei legami tra famiglie, che rendono la Chiesa una famiglia di famiglie.

Nell’Angelus di domenica 27 dicembre dello scorso anno, festa della Santa Famiglia, Papa Francesco aveva annunciato un Anno speciale dedicato alla famiglia, che sarebbe stato inaugurato nella prossima solennità di San Giuseppe. «Affidiamo - aveva affermato il Papa - alla Santa Famiglia di Nazareth questo cammino con le famiglie di tutto il mondo».

Don Pino Latelli, parroco in solido del Carmine di Lamezia Terme chiarisce che si tratta di un cammino di 15 mesi che sarà inaugurato il prossimo 19 Marzo, solennità di San Giuseppe – quinto anniversario della promulgazione dell’esortazione apostolica “Amoris Laetitia” sulla bellezza e la gioia dell’amore familiare – e che si concluderà con la celebrazione del X Incontro Mondiale delle Famiglie in programma a Roma il 26 giugno del 2022 sul tema “L’amore familiare: vocazione e via di santità.

Il Pontefice aveva ricordato che «l’Anno della Famiglia “Amoris Laetitia” sarebbe stato un anno speciale per crescere nell’amore familiare con l’auspicio che « le famiglie del mondo siano sempre più affascinate dall'ideale evangelico della Santa Famiglia e con l'aiuto della Vergine Maria divengano fermento di una nuova umanità e di una solidarietà concreta e universale».

Pertanto l’Anno speciale dedicato alla famiglia – sostiene don Pino - intende aiutare a riscoprire, a imitazione della Santa Famiglia, il valore educativo del nucleo familiare fondato sull’amore; aiutare le famiglie a riflettere sull’Amoris laetitia e a dare una opportunità per approfondire i contenuti del documento.

Il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, che ha creato un nuovo sito, (www.amorislaetitia.va) ha coordinato il lavoro di preparazione all’evento accompagnando le comunità e le famiglie con strumenti di spiritualità familiare, di formazione e azione pastorale sulla preparazione al matrimonio, l’educazione all’affettività dei giovani, sulla santità degli sposi e delle famiglie che vivono la grazia del sacramento nella loro vita quotidiana, sussidi ed informazioni sulle iniziative.

L’Anno della Famiglia consentirà alle famiglie di uscire fuori dalla solitudine causata dal Covid, lavorare insieme al fine di camminare con speranza verso la luce del nuovo inizio e riscoprire la dignità, l’importanza e il ruolo della famiglia nella chiesa e nella società. «Attraverso l’Anno “Famiglia Amoris Laetitia” - conclude don Pino - il Pontefice intende rivolgersi a tutte le comunità ecclesiali nel mondo esortando ogni persona a essere testimone, nella propria piccola comunità domestica, di un amore sincero e generoso, fonte di gioia pur nelle prove e nelle difficoltà soprattutto in questo difficile tempo del Covid».

Lina Latelli Nucifero

Foto: Don Pino Latelli