Al Museo del Rock di Catanzaro Gianluca Veltri presenterà il suo ultimo libro

Un libro raffinato, in cui la musica assume il ruolo del commento e insieme del contenuto stesso, dell’essenza. Sabato 18 febbraio, alle ore 18:00, Gianluca Veltri sarà ospite del Museo del Rock di Catanzaro per presentare il suo libro “L’odore dell’arrivo”, pubblicato da Ferrari Editore, la cui postfazione è firmata dal cantautore Dario Brunori (Brunori Sas).

Nel romanzo narrato in prima persona, diviso in tre sequenze, il protagonista senza nome rievoca percorsi e accadimenti del proprio vissuto, cercando i legami invisibili e le risonanze che si creano tra luoghi e emozioni, tempi e incroci della vita. Lo scorrere delle stagioni, uguali a quelle di tutti, eppure con una propria unicità, viene scandito dagli eventi della Storia – le guerre e le dittature sudamericane, il terrorismo e la politica –, dai fatti sportivi – i Mondiali di calcio, la Coppa Davis, le tragedie motociclistiche – e dai rintocchi della propria personale storia di formazione.

Ne “L’odore dell’arrivo” Gianluca Veltri ci racconta che nessun giorno è un giorno qualunque. Anche eventi lontani nel passato apparentemente impalpabili, come una gita in treno con il nonno, o un compleanno in famiglia finito male, o una canzone ascoltata in un juke-box balneare tante estati prima, diventano un’epica, che da personale si fa universale.

Protagonista è anche la musica. Veltri non nasconde la sua passione e inserisce nella storia gli affetti del proprio passato, tra i quali Nick Drake, il ricordo del primo leggendario chitarrista dei Rolling Stones, Brian Jones, e David Crosby. Ognuno dei quali si intreccia con le vicende del protagonista o di altri personaggi.

Gianluca Veltri, scrittore e giornalista culturale, ha scritto di musica e letteratura su varie testate. Ha pubblicato una biografia critico-letteraria su Francesco Guccini, “Fiero del mio sognare” (Arcana); un volume su Claudio Lolli, “Da una finestra sbagliata” (Vanni); un dizionarietto dedicato alla lingua dei genitori, “Le parole salvate” (The Writer). Presenta il suo libro in eventi-reading, nei quali si alternano conversazione, letture e musica dal vivo: l’autore si accompagna con chitarra e voce, integrando le parole parlate con canzoni che rimandano al suo libro, in un gioco di rimandi e di suggestioni letterarie, musicali, esistenziali.