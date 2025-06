Al Politeama cantanti da tutto il mondo in gara per il Concorso Lirico Internazionale San Francesco di Paola

Tempo di lettura: ~2 min

Un’ occasione preziosa per promuovere i giovani talenti del bel canto provenienti da tutto il mondo all’interno della prestigiosa vetrina del Teatro Politeama di Catanzaro.

Il Concorso Lirico Internazionale San Francesco di Paola, giunto alla sua XVII edizione - organizzato dall'Associazione Orchestra del Mediterraneo in collaborazione con la storica Associazione Musicale Orfeo Stillo – per la prima volta ha fatto tappa nella Città capoluogo di Regione per un’iniziativa a cui hanno risposto, per la fase delle selezioni, tanti candidati a livello internazionale pronti a contendersi i premi in palio.

Sono in corso le audizioni da parte della giuria di esperti guidata da Luigi Stillo - Presidente dell’Associazione Orchestra del Mediterraneo - all’interno della quale figura anche la Sovrintendente del Politeama, Antonietta Santacroce, insieme a musicisti e direttori artistici di teatri come Vincenzo De Vivo, Gianluca Marcianò, Raffaella Murdolo, Marco Tutino e Giovanni Vegeto.

I cantanti vincitori si esibiranno domani, martedì 10 giugno, alle ore 21.00, in occasione del Gran galà lirico, accompagnati al pianoforte dal Maestro Amedeo Salvato, coordinatore artistico della scuola dell’Opera del Teatro Comunale di Bologna.

Oltre alle borse di studio in denaro, ai finalisti che supereranno l’ultimo scoglio è prevista anche l’assegnazione di Premi Speciali del Royal Opera House – Muscat (Oman), del Teatro Sociale di Como – Aslico, del Teatro Verdi – Pisa, del Lerici Music Festival e dello stesso Teatro Politeama di Catanzaro.

Un momento di formazione e di crescita importante per tante voci emergenti del panorama lirico – come ha sottolineato Giusy Ferrara, Direttore Organizzativo del Concorso – che al contempo rappresenta un’opportunità di promozione e di indotto anche per il territorio.

Di seguito l’elenco dei partecipanti alle audizioni:

Aracri Chiara, Barca Silvio Silvestro, Bastone Valeria, Cagliuso Domenico, D’Alise Rosa, Delle Grazie Giampiero, Fortino Laura, Guerrera Maia Pia, Oro Sara, Panuccio Roberta, Sapienza Francesca, Screnci Miriana, Senatore Nile, Umbaca Luisa, Valentia Silia (Italia); Akinari Baba, Senju Yuki (Giappone); Burkhard David (Svizzera); Chazapis Alessandro (Grecia); Chenzai Dalai, Han Zhengij, Liang Minghao, Rao Quiang, Su Xiaoen, Tian Xiaoshu, Wang Sanlin, Xu Haaichen (Cina); Gilbert Laborda Laura (Spagna); Gureva Taisiia, Ovchinnikova Galina (Russia); Jarasiu Jurgis (Lituania); Khoury Louisia (Libano); Kopel Ester (Israele); Le Joshua-Hakyeul (Corea); Leruth Chloè (Francia); Tamazlykar Vladyslava (Germania); Mofokeng Eddie (Sudafrica); Razavi Forooz (Iran); Swenson Clare (USA); Worathepnitinan Lalit (Thailandia).