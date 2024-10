Al Teatro Serra tributo ai Pink Floyd con i “The Endless Machine”

A grande richiesta, al Teatro Serra di Napoli tornano i “The Endless Machine” fondata nel 2022 da Luca Melorio, Rita Genni e Ciro Miranti con il concerto “Pink Floyd Experience”, ospiti venerdì 25 e sabato 26 ottobre, alle 20:00, dello spazio di Fuorigrotta, in Via Diocleziano 316. Sul palco anche Emanuel Savarese alla batteria, Giuseppe Adrigeri al basso, Bruno Crupi alle tastiere, Massimiliano Mauriello alla chitarra ritmica ed Emanuele Palomba al sax. Info: [email protected], 347.8051793.

I Pink Floyd sono uno dei gruppi musicalmente più complessi della storia anche – e soprattutto – per la loro “filosofia musical-concettuale”: ogni loro disco rappresenta, infatti, una profonda riflessione su tematiche universali: la vita e l’essenza della natura umana (The Dark Side Of The Moon), l’assenza e la vacuità (Wish You Were Here), l'eterna squilibrata divisione delle classi sociali (Animals), la guerra e l’alienazione dell’uomo (The Wall), l’incomunicabilità (The Division Bell). Ogni parola, suono, passaggio musicale scritto a composto da Syd Barrett, Roger Waters, David Gilmour, Richard Wright e Nick Mason è intriso di un profondo significato e ricrearne l’impatto emotivo, richiede la consapevolezza e l’esperienza, maturata in anni di concerti in studio e dal vivo, che fanno la differenza tra “riprodurre” e “suonare” i Pink Floyd. «Proponiamo uno spettacolo floydiano, diverso dal solito – dice Melorio – Non ci limitiamo alla mera e fedele esecuzione musicale. Ci interessa, invece, comunicare i concetti che ci sono alla base dei brani attraverso spettacoli tematici, accompagnati da videoproiezioni che offrano allo spettatore un’esperienza sensorialmente immersiva, nel repertorio del gruppo britannico».

“The Endless Machine – Pink Floyd Experience”

con Luca Melorio (chitarra solista), Rita Genni (vocalist e cori), Ciro Miranti (voce principale), Emanuel Savarese (batteria), Giuseppe Adrigeri (basso), Bruno Crupi (tastiere), Massimiliano Mauriello (chitarra ritmica), Emanuele Palomba (sax)

Venerdì 25 ottobre 2024, ore 20:00

Sabato 26 ottobre 2024, ore 20:00

Contatti: [email protected], 347.8051793

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=c_jzyl5_BLA