Alessandra Casella | "Le ore" | Un libro e un film con tè

Domenica 23 marzo alle ore 17 proseguirà il circolo di lettura di Alessandra Casella,

con appuntamenti mensili per condividere la parola scritta, seguendone la metamorfosi cinematografica.



"Le ore" di Michael Cunningham è il romanzo scelto per questa domenica pomeriggio da trascorrere insieme,

accompagnando la lettura di brani scelti a un buon tè e alla proiezione del film omonimo dalla regia di Stephen Daldry, 2002,

per riscoprire la bellezza camaleontica dell'arte del racconto, cullati tra universo visivo e uditivo.