Alex Nocera ospite speciale al Pelledoca di Milano, sabato 3 Giugno 2023

Il dj/producer italiano Alex Nocera torna in consolle al Pelledoca di Milano (Viale Enrico Forlanini - 121), sabato 3 Giugno 2023 con il suo live dj set esplosivo.



Alex Nocera, produttore e DJ di Riccione, ha iniziato la sua carriera all'età di quindici anni. Da quel momento ha remixato e prodotto un gran numero di singoli, tra cui diversi in Europa, rendendolo uno dei più ricercati produttori e artisti nella scena EDM.

Alex ha il suo debutto con il singolo di successo "The King and the Nursery" che nel 1996 è entrato nella chart di Radio Deejay "Molly 4 Deejay" , seguito dal singolo "Daimoku" che nel 2003 è entrato nella prestigiosa classifica del DJ britannico Pete Tong su BBC Radio 1.

La carriera di Alex si è sempre concentrata su esibizioni dal vivo in particolar modo nei club, eventi e festival in diversi paesi europei. La sua partecipazione alla Love Parade di Berlino nel 2001 rimane una tra le sue esperienze più significative, per non parlare dell'Italia, dove si esibisce nei migliori club degli ultimi quindici anni tra cui l'Altromondo Studios di Rimini in qualità di regular resident dal 2013, Baia Imperiale, Peter Pan, Tenax, Cocorico, Spazio Novecento e molti altri.

Il producer è noto anche come remixer e tra i suoi lavori ci sono i remix ufficiali di 'Su di noi' (originariamente di Pupo) esploso nell'estate del 2003, nel 2007 il remix di 'Shake dat Booty' per Little Louie Vega pres. Ananè, seguito dal remix di "Dance Ritual" di Cerrone vs Vega. Inoltre ha prodotto remix per artisti internazionali come Axwell, Fedde Le Grand, Bob Sinclar, Steve Angello, Camille Jones, John Dahlback, Eddie Amador, Guru Josh e molti altri.

Nel 2009 con il progetto "StarClubbers" e con i singoli "El Sonido Latino", "The Summer Is Magic" e "Little Talks", entra in tutte le classifiche italiane ed europee.

Alex Nocera ha collaborato con artisti italiani tra cui Rudeejay, Da Brozz, Vinai, Molella per il quale ha anche realizzato diversi remix ufficiali tra cui "World" e "Just Love", Sergio Mauri - "Shout"(2019) e "Dale Dale" (2020), Dino Brown (direttore artistico di radio One Dance) nei singoli "Passion" che ha superato centomila ascolti su Spotify in pochissimi giorni e "Dancing With An Angel", "Beloved" con il giovane duo D'Amico & Valax suonato anche da David Guetta e nell'estate 2021 ha rilasciato il remix ufficiale del nuovo brano "Mi Sveglio Ballando" della showgirl italiana Maria Teresa Ruta.

L’artista ha fatto conoscere la sua musica in tutto il mondo, concentra tutte le sue energie nella realizzazione di nuovi progetti discografici e spesso in collaborazione con l'artista italiano Roy Batty, ricevendo la fiducia di grandi nomi come Tiesto, Avicii (2015), Dimitri Vegas & Like Mike, Lost Frequencies, Purple Disco Machine, Yves V, Nicky Romero, Blasterjaxx, R3HAB, Oliver Heldens, Mike Williams, Will Sparks, MOTi e Hardwell, per citarne alcuni.

Alex Nocera ha prodotto oltre trecento produzioni e un centinaio di remix, classificandosi nelle prime posizioni su iTunes, Beatport e riscuotendo successo su Spotify. Il suo nome risalta tra i pilastri della musica EDM italiana ed è sinonimo di qualità, evoluzione e unicità.



