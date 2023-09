«Alla Tavola del Grand Tour» con Gaetano e Cavalcanti Successo a Villa Cefaly Pandolphi per la presentazione del libro

Raffaele Gaetano e Ottavio Cavalcanti sono stati protagonisti nei giorni scorsi, nella magica cornice della settecentesca Villa Cefaly Pandolphi di Acconia di Curinga, di una serata-evento dedicata al cibo e all’ospitalità nella letteratura di viaggio in Calabria. Nell’occasione è stata presentata l’opera dei due studiosi: «Alla Tavola del Grand Tour. Ospitalità e gastronomia nella letteratura di viaggio in Calabria», vero e proprio must sull’argomento, che, come è stato più volte ribadito, può rappresentare un modello anche per le altre regioni.

A seguire, il noto chef Enzo Barbieri di Altomonte ha presentato il progetto «Chef per l’Arte» proponendo per il numeroso e qualificato pubblico accorso all’evento un menù ispirato alle pietanze gustate dai viaggiatori dal 1500 sino ai nostri giorni.

Alla serata ha presenziato il sindaco di Curinga Eliaca Carmelo Pallaria. Infine un riconoscimento speciale è stato riservato a Enzo Barbieri da parte della padrona di casa Anna Maria Baricalla Cefaly Pandolphi.