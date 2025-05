Allerta Meteo Arancione in Sicilia: in arrivo il vortice INES con piogge torrenziali e temporali intensi

Tempo di lettura: ~3 min

Vortice INES in arrivo sull’Italia: piogge intense, temporali e rischio nubifragi. Allerta arancione in Sicilia

Le previsioni dell’esperto meteorologo e l’allerta della Protezione Civile per giovedì 15 e venerdì 16 maggio 2025

Un nuovo e insidioso peggioramento del tempo sta per colpire l’Italia. Il protagonista è il vortice afro-mediterraneo denominato INES, attualmente in formazione sull’entroterra algerino. Secondo quanto riportato dall’Aeronautica Militare e dalle principali fonti meteorologiche nazionali, questa struttura ciclonica si sta rapidamente organizzando e nelle prossime ore risalirà di latitudine, determinando condizioni di marcato maltempo su diverse regioni della penisola.

Maltempo imminente: le regioni più colpite

Già nelle prime ore di giovedì 15 maggio, INES comincerà a influenzare la Sicilia con rovesci e temporali localmente forti, soprattutto sul versante ionico. Qualche pioggia interesserà anche la Sardegna meridionale, ma è nel corso della giornata che la perturbazione intensificherà la sua azione.

Nel pomeriggio e in serata, il peggioramento si estenderà a Calabria, Basilicata, Campania e Puglia, con particolare attenzione alla Calabria ionica, dove sono attesi accumuli superiori ai 180 o 200 millimetri. Contestualmente, un fronte freddo in discesa dal Nord Europa colpirà il Settentrione, innescando temporali e grandinate, in particolare dalla serata di giovedì. Si salveranno soltanto alcune zone del Centro-Nord, come Liguria, Toscana, Umbria e alto Lazio, dove il tempo rimarrà più stabile.

Evoluzione del vortice e focus per venerdì

Nella giornata di venerdì 16 maggio, il vortice INES si collocherà sul Mar Ionio, alimentando ulteriormente l’instabilità atmosferica al Sud. Forti temporali continueranno ad abbattersi su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Qualche temporale residuo interesserà anche il Nord e il medio Adriatico al mattino, mentre sulla Sardegna si prevedono temporali nel pomeriggio.

Le temperature saranno in calo quasi ovunque, accompagnate da venti forti di natura ciclonica. I mari si presenteranno molto mossi o agitati, con possibili mareggiate lungo i litorali esposti.

Allerta della Protezione Civile per giovedì 15 maggio 2025

Allerta arancione per rischio temporali e rischio idrogeologico in gran parte della Sicilia, comprese le isole minori come Eolie, Egadi, Ustica e Pantelleria. Rilevata criticità ordinaria, con allerta gialla, su Calabria, Basilicata, Puglia, Molise ed Emilia-Romagna per temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico. Le aree più esposte comprendono il versante ionico e tirrenico della Calabria, il Gargano e il Tavoliere in Puglia, oltre alla dorsale appenninica emiliana.

Conclusioni e raccomandazioni

Il peggioramento atteso con il vortice INES sarà rapido e potenzialmente intenso. Il mix tra il richiamo caldo africano e l'aria più fredda in discesa dal Nord Europa creerà le condizioni ideali per fenomeni violenti e localmente estremi, come nubifragi, allagamenti e grandinate.

Si raccomanda la massima attenzione, soprattutto nelle zone soggette ad allerta. È fondamentale seguire gli aggiornamenti della Protezione Civile, evitare spostamenti non necessari in caso di maltempo e tenersi informati attraverso i canali ufficiali.

Previsioni aggiornate a cura del nostro meteorologo

