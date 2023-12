Allerta meteo su diverse regioni italiane: situazione critica in arrivo. Ecco le previsioni della Protezione Civile

Dipartimento della Protezione Civile Rilascia Avvisi: Temporali, Venti Forti e Rischi Idrogeologici nel Centro-Nord Italia

Oggi, giovedì, alcune regioni italiane si preparano ad affrontare un forte peggioramento delle condizioni meteorologiche, caratterizzato da temporali, venti forti e mareggiate nel centro-nord della penisola. In accordo con le regioni interessate, il Dipartimento della Protezione Civile ha rilasciato un avviso di maltempo. Questo avviso è basato su previsioni che indicano potenziali rischi idrogeologici e idraulici in diverse aree del Paese, dettagliati nel bollettino nazionale di criticità e di allerta disponibile sul sito del Dipartimento (http://www.protezionecivile.gov.it/).

Per la giornata di oggi, 19 Ottobre, l'avviso include:

- Piogge da moderate a forti, talvolta sotto forma di rovesci o temporali, in Liguria, Toscana centro-settentrionale, Emilia, Lombardia orientale, Veneto centro-meridionale e Friuli Venezia Giulia meridionale.

- Piogge più isolate ma comunque possibili rovesci o temporali nel resto del Nord, in Umbria, nelle aree settentrionali di Sardegna e Lazio e nelle Marche settentrionali e occidentali.

- Venti forti provenienti dai quadranti meridionali che interesseranno Sardegna, Sicilia occidentale e le aree tirreniche, estendendosi nel corso della giornata al resto del Centro-Sud e all'alto Adriatico.

In base a queste previsioni, è stata emessa un'allerta meteo di colore arancione per la Liguria centro-orientale, Emilia occidentale e nord della Toscana, mentre l'allerta è gialla per il resto della Liguria, Emilia Romagna, Toscana, centro-nord Umbria e basso Friuli Venezia Giulia. Le informazioni sono aggiornate quotidianamente e sono disponibili sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, che fornisce anche linee guida su come comportarsi in caso di maltempo. Le strutture territoriali di protezione civile gestiscono le informazioni sui livelli di allerta e le misure preventive, mantenendo un costante contatto con il Dipartimento per monitorare l'evoluzione della situazione. (Fontre iLMeteo)

Il dettaglio Per la giornata di oggi, Giovedì 19 ottobre 2023:



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante

Toscana: Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense

Toscana: Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia

Toscana: Lunigiana



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Ponente

Toscana: Etruria, Valdelsa-Valdera, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Ombrone Gr-Alto



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante

Piemonte: Toce, Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Valli Varaita, Maira e Stura, Scrivia

Toscana: Etruria, Valdelsa-Valdera, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Ombrone Gr-Alto

In aggiornamento