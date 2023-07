Allerta Meteo. Tempesta di caldo da Caronte: ondata di caldo storica. Tutti i dettagli. In settimana per la prima volta con l'anticiclone Caronte si verificherà una Hot Storm; effetti

Nei prossimi giorni ci attende un vero e proprio boom di caldo sul nostro Paese con temperature che potrebbero addirittura sfiorare la soglia dei 50°C. Insomma, stiamo parlando a conti fatti di un potenziale record di calore!

Sono infatti valori davvero insoliti per l'Italia che dovrà fare i conti con l'ondata di caldo più intensa di questa prima parte d'Estate. A dire il vero sarà probabilmente una delle ondate di caldo più intense di questi ultimi anni, visto che potrebbero essere sbriciolati alcuni record.

Dopo una prima fase già parecchio calda che abbiamo vissuto in questi giorni, specialmente a carico delle regioni del Centro e del Sud con l'anticiclone Cerbero, sarà proprio lui che da Domenica 16 passerà il testimone ad un più infuocato Caronte, pronto a traghettarci definitivamente nel vero cuore dell'Estate. Il giorno di festa infatti sarà già una giornata caldissima per molte regioni del Paese, soprattutto per il Nord dove le colonnine di mercurio saliranno in forma maggiormente evidente dopo la temporanea flessione di questi ultimi giorni dovuta a un contesto meteo più instabile.

Tuttavia, la nostra attenzione si concentra su quanto accadrà nella nuova settimana. Sfioreremo davvero la soglia dei 50°C? La fase più bollente ci attende proprio ad inizio settimana e per la precisione tra Lunedì 17 e Mercoledì 19 quando rileveremo punte di 44/46°C e oltre in Sardegna, 42/43°C in Puglia, 39/41°C su alcuni tratti del Centro specie tra Toscana e Umbria e anche su molte località del Nord come Bologna e Ferrara. A Roma si dovrebbe battere il record di caldo (che è di 40°C) con i 42°C all'ombra previsti per Martedì 18.

Guardate la mappa qui sotto prevista per Martedì 18. Notiamo come sia ben diffuso il colore nero che sta ad indicare valori termici massimi ben al di sopra dei 40°C

Non saranno solo le alte temperature a creare i disagi più grandi, ma ci penserà anche l'aumento del fenomeno dell'afa e del conseguente disagio bio-climatico con parecchie città da bollino rosso.

Giunti a questo punto in molti di voi si chiederanno quanto durerà questa ondata di caldo eccezionale. Ebbene, con gli ultimi aggiornamenti, ci sentiamo di affermare che il grande caldo proseguirà ancora per parecchi giorni, quantomeno sulle regioni del Sud, del Centro e sulle Isole Maggiori. Segnali di cedimento dell'infuocato Caronte sembrano possibili al Nord da Giovedì 20, ma è ancora presto per poter confermare questa linea di tendenza. Vi daremo maggiori dettaglio in merito nei prossimi aggiornamenti. (iLMEteo)

In aggiornamento