Allerta Meteo. Weekend con ciclone sull'Italia: Nubifragi, Tempeste di Vento! Ecco l’evoluzione

La nostra meteo cronaca diretta continua a seguire con molta attenzione la fase di forte maltempo che già da ieri sta colpendo alcune zone d'Italia. Come previsto le avverse condizioni meteo hanno provocato numerosi disagi specie sul fronte idrogeologico. A farne le maggiori spese sono stati soprattutto i comparti alpini del Nordovest in particolare quelli di confine con la Francia dove tra esondazioni e numerosi eventi franosi i problemi sono stati davvero tanti. Ma le forti piogge hanno comunque creato seri disagi in Liguria, in Lombardia e su molti tratti dell'arco alpino centrale.



In queste ore la parte più attiva del maltempo sembra finalmente cominciare a sbloccarsi dalle medesime zone e nel corso delle prossime ore muoverà il suo baricentro verso levante coinvolgendo così anche il resto del Nord e alcuni tratti del Centro.



Nel corso della mattinata tuttavia, altre intense precipitazioni continueranno a colpire il Ponente ligure e le Alpi lombarde estendendosi poi a tutto il Triveneto, l'Emilia Romagna e a scendere fino alla Toscana, l'Umbria e il Lazio con rischio di forti piogge e qualche temporale su Roma. Si manterrà inoltre elevato il rischio dell'acqua alta a Venezia dove potrebbe entrare in funzione il Mose. Nel contempo il quadro meteorologico comincerà a dare provvidenziali segnali di miglioramento sul Nordovest.



Infine, tra il tardo pomeriggio e la sera, la fase di forte maltempo abbandonerà l'Italia lasciando tuttavia dietro di se un'atmosfera ancora un po' irrequieta accompagnata da qualche residuo piovasco sui rilievi alpini , sulla Liguria di centro-levante e su alcuni tratti interni del Centro.



Tempo decisamente diverso al Sud dove il quadro meteorologico rimarrà sempre stabile ma soprattutto assai caldo per la stagione a causa della persistenza dei forti venti da Scirocco.

Segnaliamo infine che, a causa del persistere delle cattive condizioni atmosferiche, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di Sabato 3 Ottobre, un'allerta arancione in Trentino Alto Adige e su parte di Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna. Valutata, inoltre, allerta gialla in Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e su alcuni settori di Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Basilicata, Calabria e Puglia. (iLMeteo)

Seguiranno ulteriori aggiornamenti dettagliati...