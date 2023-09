Allerta Protezione Civile: ciclone Equinoziale porta temporali, grandine e burrasche su 11 regioni. Tutti i dettagli

Allerta protezione Civile: ciclone Equinoziale porta temporali, grandine e burrasche su 11 regioni italiane. Tutto confermato: dal weekend irromperà l'Autunno sull'Italia! Tra Sabato 23 e Domenica 24 è previsto infatti un drastico cambiamento delle condizioni meteo con l'arrivo del "ciclone equinoziale" che non solo scatenerà piogge battenti e temporali, ma provocherà anche con un brusco crollo delle temperature, specie su alcune regioni.

Prima una doverosa premessa: le stagioni non cambiano mai di punto in bianco. Le fasi di transizione spesso sono caratterizzate da repentini passaggi dal freddo al caldo (o viceversa) con un'alternanza di situazioni che può anche durare per delle settimane (i classici periodi in cui non si sa bene come vestirsi!).



Questo processo turbolento è noto agli addetti ai lavori e nel gergo meteo con il nome di "ciclone (o tempesta) equinoziale": un appellativo non proprio accademico, ma universalmente accettato e che non dà adito a dubbi. Le precipitazioni, in queste fasi, possono risultare intense e abbondanti, i venti piuttosto forti e addirittura si possono verificare pericolose mareggiate.



Ebbene quest'anno, proprio con l'inizio dell'Autunno astronomico (l'Equinozio sarà Sabato 23 Settembre) si formerà una pericolosa configurazione che di fatto segnerà una svolta importante dopo il caldo fuori stagione delle ultime settimane.



Come spesso accade con questo tipo di ingressi perturbati l'aria fredda provocherà la formazione di un ciclone che si isolerà sui nostri mari provocando una fase di intenso maltempo con precipitazioni importanti, anche a carattere di nubifragio nel corso di Sabato 23, dapprima al Nord, poi in rapida estensione al Centro, alla Campania (rischio nubifragi) e alla Puglia. Entro la nottata il peggioramento raggiungerà poi anche il resto del Sud. La mappa qui sotto mostra bene la distribuzione delle precipitazioni nell'arco delle 24 ore.

Massima attenzione poi anche alla giornata di Domenica 24 quando il maltempo continuerà ad insistere specie sui settori centrali adriatici dove potrebbero cadere fino a 70 mm di pioggia nell'arco di poche ore (equivalenti a 70 litri per metro quadrato). L'ultimo aggiornamento, mostrato dalla mappa qui sotto, conferma il rischio di locali allagamenti.

Discorso completamente diverso invece per il resto del Nord dove avremo di nuovo stabilità e un ampio soleggiamento grazie alla rimonta dell'alta pressione a partire dai settori occidentali.

Oltre alle precipitazioni, a far notizia saranno soprattutto le temperature: è previsto infatti un vero e proprio crollo, anche di 10°C rispetto ai valori attuali, come mostra l'ultimo aggiornamento, visibile nell'ultima mappa qui sotto.

L'Autunno, insomma, è pronto a prendersi la scena nel corso del Weekend: spazio dunque al primo fresco di stagione e alle piogge organizzate, il ciclone equinoziale porterà una bella sventagliata sull'Italia.

Vedremo se sarà la svolta decisiva o se l'anticiclone africano tornerà a trovarci, magari per un'ultima volta. (iLMeteo)

Per la giornata di oggi, Venerdì 22 settembre 2023:



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Lombardia: Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Lombardia: Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente

Lombardia: Alta pianura orientale, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese

Piemonte: Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Pianura settentrionale

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene

Lombardia: Pianura centrale, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano