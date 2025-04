Cosenza, parole di orgoglio ma aria di resa: Alvini non parla di futuro (Video)

Alvini: “Daremo sempre il massimo”. Il Cosenza prepara la trasferta contro lo Spezia





COSENZA – 19 aprile 2025 – Alla vigilia della delicata sfida in trasferta contro lo Spezia, il tecnico del Cosenza, Massimiliano Alvini, si presenta in conferenza stampa con il consueto piglio diretto, determinato a trasmettere fiducia e senso di appartenenza nonostante la classifica preoccupante.





“La squadra se la giocherà sempre per fare il massimo”, ha dichiarato Alvini, rispondendo a chi gli chiedeva con quale spirito i suoi affronteranno le ultime giornate di campionato. “Abbiamo una responsabilità verso questa città e questa maglia. Anche quando i risultati sono mancati, l’impegno non è mai venuto meno”.





Situazione infortunati e opzioni tattiche





Durante l’incontro con la stampa, Alvini ha fatto il punto sugli indisponibili: “Garritano non sarà convocabile, mentre Ristov e Charles hanno avuto qualche problema in settimana ma sembrano recuperati. Abbiamo ancora un allenamento per valutare”.





Riguardo a Florenzi, spesso schierato in mediana nelle ultime uscite, il tecnico apre a possibili variazioni tattiche: “Per me è un giocatore moderno. Può giocare sia da mediano che più avanzato. A Spezia valuteremo se utilizzarlo come trequartista”.





Il peso dell’isolamento societario





Non sono mancate domande più ampie sul clima generale in casa rossoblù, con riferimento alla poca comunicazione da parte dei vertici societari. Su questo punto, Massimiliano Alvini non si è nascosto: “Sì, è stato un problema. Alcune volte mi è stato impedito di parlare per decisioni superiori, ma io ci ho sempre messo la faccia”.





Ritorno a Spezia: nessun rancore





La sfida contro lo Spezia ha anche un significato personale per Alvini, che proprio lì aveva iniziato un’esperienza conclusasi in breve tempo: “Non ho nulla da riscattare. Solo gratitudine per quei due mesi. Hanno fatto un grande campionato, massimo rispetto per loro”.





Motivazioni e futuro





Sulle motivazioni della squadra, nonostante la situazione di classifica complicata, il mister ha ribadito: “I ragazzi si allenano con impegno, c’è delusione ma anche voglia di dimostrare. Zilli? Ha recuperato e potrebbe partire titolare”.





E sul suo futuro in caso di retrocessione: “Non ci ho mai pensato, non sono qui per il contratto ma per passione. Penso solo alla partita di lunedì. Il futuro si costruisce lavorando nel presente”.