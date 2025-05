AMA Calabria, a Lamezia Terme chiusura della stagione musicale con il Duo Mosa-Andeloro

Tempo di lettura: ~3 min

Un evento di sicuro richiamo per gli amanti della grande musica classica. Domenica 25 maggio, alle ore 19, la stagione musicale di AMA Calabria si avvia verso una conclusione indimenticabile quando il suggestivo Foyer del Teatro Grandinetti di Lamezia Terme si trasformerà in un intimo palcoscenico per un incontro musicale d'eccezione. A suggellare questo ricco percorso artistico, voluto dal direttore artistico Francescantonio Pollice, saranno due la violoncellista Emanuela Mosa e il pianista Giuseppe Andaloro.

La voce calda e profonda del violoncello di Emanuela Mosa si intreccerà con la brillantezza e la sensibilità del pianoforte di Giuseppe Andaloro, insieme questi due straordinari musicisti ci condurranno attraverso un repertorio affascinante pensato per esaltare le mille sfumature di questa meravigliosa combinazione strumentale. Il pubblico sarà catturato dal fascino di questa combinazione strumentale, dove il lirismo avvolgente del violoncello si fonderà con la brillantezza e la versatilità del pianoforte, creando un equilibrio dinamico di grande impatto emotivo.

Il concerto di Lamezia Terme sarà un'occasione speciale per immergersi nelle passioni del Romanticismo, nelle suggestioni dell'Impressionismo e nella vivacità di una danza polacca dal fascino intramontabile. Ad aprire il concerto sarà la maestosità di Ludwig van Beethoven con la sua Sonata per violoncello e pianoforte n. 3 in la maggiore op. 69, un vero gioiello del suo periodo più intenso un dialogo appassionato tra i due strumenti che spazia dall'energia travolgente a momenti di toccante bellezza.

Le atmosfere si faranno evocative con la Sonata per violoncello e pianoforte in re minore L 135 di Claude Debussy, una pagina musicale moderna e raffinata capace di dipingere con i suoni immagini delicate e colori inattesi tra un lirismo malinconico ritmi incalzanti e un cuore più intensamente espressivo. A concludere la serata la brillantezza e l'eleganza di Fryderyk Chopin con la sua Polonaise brillante in do maggiore op.3, una composizione giovanile ma già carica di quello spirito fiero e affascinante tipico della danza polacca con melodie che catturano subito l'ascoltatore e un virtuosismo che saprà certamente entusiasmare

Un programma che esalterà le peculiarità del duo violoncello-pianoforte, una formazione cameristica capace di esprimere una vasta gamma di emozioni e di dar vita a un dialogo musicale intimo e potente al tempo stesso. Sarà un'esperienza musicale di altissimo livello in un contesto così accogliente come il Foyer del Teatro Grandinetti, spazio che si conferma ancora una volta un vivace polo culturale per la città di Lamezia Terme.

Sarà possibile assistere al concerto del Duo Mosa-Andeloro con l’abbonamento per l’anno 2024-2025 oppure con l’acquisto del biglietto d’ingresso in vendita prima del concerto.

PROGRAMMA

Ludwig van Beethoven

Sonata per violoncello e pianoforte n. 3 in La maggiore, op. 69

Allegro ma non tanto

Scherzo. Allegro molto

Adagio cantabile – Allegro vivace

Fryderyk Chopin

Sonata in Sol minore per violoncello e pianoforte, op. 65

Allegro moderato

Scherzo: Allegro con brio

Largo

Finale: Allegro

Dmítrij Dmítrievič Šostakóvič

Sonata in Re minore per violoncello e pianoforte, op. 40

Allegro non troppo

Allegro

Largo

Allegro

