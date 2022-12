AMA Calabria, atteso il ‘Discorso sul metodo dell’attor comico’ di Flavio Oreglio

Un viaggio alla riscoperta dell’umorismo e dell’emozione del ridere. ‘Discorso sul metodo dell’attor comico’, che andrà in scena sabato 3 dicembre, alle ore 21, al Teatro Comunale di Catanzaro, è uno spettacolo vivace e mai banale. Protagonista dell’evento unico nel suo genere sarà Flavio Oreglio, che presenterà una lezione divertente sul ruolo del sorriso e della risata, analizzandone i vari risvolti sociali, storici e politici. La stagione teatrale è sostenuta dal Ministero della Cultura – Direzione Generale dello Spettacolo e dalla Regione Calabria nell’ambito del progetto Calabria Straordinaria.

«La bellezza del ridere - dichiara Francescantonio Pollice, direttore artistico - diviene parte di AMA Calabria con lo spettacolo di Flavio Oreglio, interprete che si dedica anima e corpo a questo lavoro da oltre 40 anni. Canzoni, gag e sorprese saranno il centro di una lezione-spettacolo con cui l’attor comico lombardo divertirà, lasciando spazio alle riflessioni».

L’intero evento è incentrato sulla risata, ma in particolar modo, sul meccanismo dell’aprosdoketon, cioè l’elemento, inusuale, inaspettato, che sfocia nella risata, individuato sì dalla poesia dell’Antica Grecia, ma eternamente immortale nel suo effetto comico. Ed è proprio tale chiusa a sorpresa alla base del ridere, che a seconda alle scelte stilistiche di un autore colto e eclettico come Oreglio – attore, umorista, cabarettista, musicista, laureato in Biologia e con un passato da insegnante di matematica e scienze – può stimolare sia la risata che la riflessione.

Un duplice scopo che viene raggiunto tramite curiosità, aneddoti e riflessioni colte, che non annoieranno di certo lo spettatore, che anzi resterà ammirato dalle doti di intrattenitore dell’autore lombardo, sempre capace di miscelare nelle sue opere umorismo e satira con grande sagacia. A tal proposito Flavio Oreglio dichiara che «la satira e l’umorismo non sono altro che vestiti del pensiero, ma non dobbiamo dimenticarci che per vestire il pensiero occorre che un pensiero esista».

Oreglio, noto al grande pubblico per le sue partecipazioni televisive in programmi come ‘Zelig’ e ‘Mai dire martedì’, per ‘Discorso sul metodo dell’attor comico’, ricopre il duplice ruolo di interprete e regista per lo spettacolo che porta nel titolo un doppio omaggio a due autori cari al cabarettista, ossia il filosofo Cartesio e l’attore Petrolini.

I biglietti per assistere a ‘Discorso sul metodo dell’attor comico’ potranno essere acquistati presso la biglietteria del Teatro Comunale di Catanzaro, oppure s’invita a consultare il sito www.amaeventi.org, per l’acquisto on line. Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla segreteria al numero telefonico 0961.741241 e 389.0670191 o contattandoci alla mail info@amacalabria.org