AMA Calabria, a Catanzaro grande attesa per il Pastor Ron Gospel Show. Il concerto natalizio si terrà venerdì 29 dicembre al Teatro Comunale di Catanzaro

Un’attesa che sta per concludersi. Il concerto che vedrà il Pastor Ron Gospel Show esibirsi venerdì 29 dicembre al Teatro Comunale di Catanzaro, alle ore 21:00, ha creato un grande entusiasmo, registrando un interesse che sta concludendosi con un sold out. Sono, infatti, pochi i biglietti rimasti per il classico concerto di fine anno. L’esibizione del coro americano farà conoscere il pastore Ronald Hubbard, una delle figure più carismatiche della musica gospel. Lo spettacolo, inserito nel cartellone di AMA Calabria è realizzato con il sostegno della Direzione Generale Spettacolo del MiC e dall’Assessorato Regionale alla Cultura.

Sarà un'esperienza canora e spirituale di grande rilievo in cui Pastor Ron coinvolgerà il pubblico per tutta la durata dell’esibizione, eseguendo brani gospel tradizionali, ma anche appartenenti al songbook contemporaneo. Un modo per conoscere sino in fondo le origini di questo genere musicale, passando dai brani più spirituali alle versioni più attuali. Una serata in cui oltre alla musica inserirà elementi di comicità e umorismo che non mancheranno di trascinare lo spettatore in un vortice di sano divertimento.

Nel “Pastor Ron Gospel Show” non mancheranno i tipici canti natalizi come “Oh Holy Night” e “Silent Night”, o i brani dei grandi artisti della black music come “Jesus on My Mind”, di Ray Charles e “Lean On Me”, di Bill Withers. Il pubblico non potrà esimersi dal cantare col coro canzoni che sono entrate nel nostro quotidiano, come “Imagine” di John Lennon, “When the saints go marching in” e l’immancabile “Oh Happy Day”.

Pastor Ron Hubbard porterà sul palcoscenico anche alcuni brani composti da lui. A completare il quadro frizzante dello spettacolo, ci saranno anche altri 6 artisti, fra cantanti e band, dalle voci potenti e vellutate in pieno stile black: James Edward Penn Jr., Lacretia Tierra Bolden, Latoya Tinese Thomas, Myisha Raeshayle Godfrey, Willie Charles Mc Millon III e Derek Lamont Wideman.

Il Pastore Ronald Hubbard, grazie alla sua personalità vivace e carismatica, è divenuto una delle figure più conosciute nel panorama gospel internazionale. È conosciuto come “Triple Man” non solo perché sa cantare, ballare e recitare, ma anche perché è ispirato dalla Trinità: Padre, Figlio e Spirito Santo. Va in giro per l’Italia con il suo show sin dal 2010 esibendosi su prestigiosi palcoscenici come l’Auditorium Parco della Musica di Roma, la Piazza Santissima Annunziata di Firenze, il Palasport di Mestre e il Toscana Gospel Festival. È sempre più richiesto nelle città italiane anche per la sua grande capacità di coinvolgere ogni genere di pubblico. Nella sua carriera vi è anche il teatro, agli inizi è stato il primo artista afroamericano ad interpretare “Peter Pan”, oltre ad avere ruoli importanti in “Fences”, “Charlotte’s Web” e “Il Barbiere di Siviglia”.

Gli ultimi biglietti rimasti del “Pastor Ron Gospel Show” potranno essere acquistati presso la biglietteria del Teatro Comunale di Catanzaro, oppure online consultando il sito www.amaeventi.org. Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla segreteria al numero telefonico 0961.741241 e 389.0670191 o contattandoci alla mail [email protected].