AMA Calabria, a Caulonia il tributo alla musica italiana del trio Rea, Moriconi e Bandini

Uno spettacolo all’insegna dell’amicizia e della musica. Una passione comune che li ha portati a calcare palcoscenici importanti, mettendo in mostra grandi doti tecniche e affiatamento. Sabato 17 dicembre alle ore 21, con il concerto ‘Take Zero’, Danilo Rea al pianoforte, Massimo Moriconi al contrabbasso ed Ellade Bandini alle percussioni, si esibiranno nell’Auditorium Casa della Pace “Angelo Frammartino” di Caulonia. Lo spettacolo è stato organizzato da AMA Calabria e sostenuto dal Ministero della Cultura –, Direzione Generale dello Spettacolo e dalla Regione Calabria nell’ambito del progetto Calabria Straordinaria.

«Il concerto che andrà in scena a Caulonia – ha commentato il direttore artistico Francescantonio Pollice – sarà un’esperienza unica. Il progetto musicale di Rea, Moriconi e Bandini metterà in risalto le loro collaborazioni con molti grandi nomi della musica italiana. Proprio da queste esperienze è nata l’idea di rileggere in chiave jazz alcune pagine della loro storia musicale, che appartiene a noi tutti».

Non solo apprezzati solisti, Danilo Rea, Massimo Moriconi ed Ellade Bandini, nel corso della loro carriera hanno contribuito, con le loro partecipazioni, alle incisioni di un numero considerevole di artisti del nostro Paese, condividendo con loro anche numerosi tour. L’esperienza vissuta con la canzone d’autore degli ultimi 30 anni sarà al centro del concerto, in cui il virtuosismo musicale di ognuno di loro si fonderà grazie alla chimica sviluppata nel corso di anni volti alla musica, creando una sintonia capace di arricchire ogni melodia.

‘Take Zero’ è il nuovo progetto dell’eclettico trio Rea-Moriconi-Bandini, un inno alle loro esperienze vissute insieme all’insegna del jazz. Capaci di improvvisare sull’onda di ogni genere musicale, mescolando tecnica e passione, hanno in comune la collaborazione con Mina, l’indimenticabile cantante italiana, con cui hanno inciso album celebri, dalla ballad jazz al rock, dalla fusion all’acustico, dagli autori internazionali al tango.

Danilo Rea, pianista affermato sulla scena nazionale ed internazionale, ha ottenuto enormi riconoscimenti in diversi ambiti musicali. Accanto ai numerosi progetti jazz, tra i quali quello dei Doctor3, condiviso con Enzo Pietropaoli al contrabbasso e Fabrizio Sferra alla batteria, Rea si è distinto come componente dei New Perigeo. Con la rinata band rock jazz, è passato alla storia per la tournée effettuata nel 1981 con Riccardo Cocciante e Rino Gaetano. Nella sua lunghissima carriera ha collaborato con artisti del calibro di Renato Zero, Adriano Celentano, Gianni Morandi, Domenico Modugno, Sergio Cammariere e Gino Paoli.

Bassista preferito da Mina, con la quale ha collaborato ai suoi album dal 1983 a oggi, Massimo Moriconi ha inciso le colonne sonore di alcuni famosi cortometraggi, composte da Nicola Piovani, Ennio Morricone, Armando Trovajoli, Riz Ortolani, Piero Piccioni e Luis Bacalov. La musica leggera italiana lo ha visto collaborare anche con Fabio Concato.

Le percussioni di Ellade Bandini vantano una lunghissima carriera. Una storia contrassegnata da un fittissimo elenco di nomi di artisti italiani, che lo hanno reso il batterista più apprezzato in Italia. Alla collaborazione storica con Francesco Guccini, vanno citati tra gli altri Mina, Antonello Venditti, Fabio Concato, Roberto Vecchioni, Vinicio Capossela, Paolo Conte e Fabrizio De Andrè, un piccolo esempio di quanto sia stato determinante nelle incisioni e nei tour dei nomi più importanti del nostro canzoniere.

‘Take Zero’ sarà l’occasione per vedere da vicino i tre musicisti rileggere in chiave jazz brani come ‘Parole, parole, parole’ e ‘Grande, grande, grande’ di Mina, ‘Ancora’ di Eduardo De Crescenzo, ‘Io e te da soli’ di Lucio Battisti, ‘Se stasera sono qui’ di Luigi Tenco, ‘La canzone di Marinella e ‘Bocca di roda’ di Fabrizio De Andrè.

I biglietti di ‘Take Zero’ potranno essere acquistati online sul sito www.amaeventi.org o direttamente la sera dello spettacolo all’Auditorium Casa della Pace di Caulonia. Per ulteriori informazioni potrete contattarci alla mail info@amacalabria.org