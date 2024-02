AMA Calabria, Primo Reggiani arriva a Caulonia con “Caravaggio, il maledetto”

Il racconto di una vita rivolta all’arte e che, alla fine, è divenuta essa stessa un’opera artistica. “Caravaggio – Il maledetto” è lo spettacolo che tenta di portare sul palcoscenico gli eventi più importanti di uno degli artisti maggiormente conosciuti in Italia e nel mondo. AMA Calabria ha fortemente voluto inserire questo evento di grande spessore nella sua stagione teatrale, che andrà in scena sabato 27 gennaio all’Auditorium Casa della Pace “Angelo Frammartino” di Caulonia, alle ore 21. L’evento è finanziato con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 erogate ad esito dell’Avviso “per il finanziamento di Programmi di Distribuzione Teatrale” dalla Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura”.

A vestire i panni dell’irrequieto Caravaggio, considerato tra i più grandi geni della pittura, sarà Primo Reggiani. Con l’attore camaleontico, saranno in scena anche Francesca Valtorta e Fabrizio Bordignon, per dar vita a due personaggi che sono stati fondamentali nella vita dell’artista. Da una parte Lena, la prostituta che ha dato il volto alle sue madonne, e dall’altra il Cardinal Dal Monte, suo committente e protettore.

Spettacolo di grande intensità, “Caravaggio – Il maledetto”, diretto da Ferdinando Ceriani, ripercorre la storia di Caravaggio partendo dalla sua fine, da quel 18 luglio 1610, quando l’artista fu lasciato morire a Porto Empedocle, consumato dalla febbre. Il lavoro svelerà alcuni lati dell’uomo e del pittore, che ancora erano rimasti celati al grande pubblico, offrendo un nuovo punto di vista sulla vita di un personaggio che ha vissuto la sua esistenza per l’arte.

L’idea di mettere in scena questo adattamento teatrale è stata ispirata al regista dal testo “Caravaggio, probabilmente” del commediografo e regista Franco Molè. “Caravaggio – Il maledetto” riporta in vita uno degli artisti più importanti della storia dell’arte, particolarmente produttivo tra la fine del Cinquecento e la fine del Seicento; un’opera che rappresenta l’anello di congiunzione tra il teatro e la pittura. Quadri celebri come “Bacco”, “Scudo con testa di Medusa” e “Narciso”, torneranno alla memoria grazie a questa rappresentazione teatrale.

Nella Roma Cinquecentesca, tra i ricordi e gli incubi, l’amore e la morte di una esistenza tormentata, verrà messa in luce dall’abilità attoriale di Primo Reggiani, che porterà in scena un figura tanto complessa come Caravaggio, pseudonimo di Michelangelo Merisi. Figlio d’arte, Reggiani debutta nel mondo della recitazione sin da giovanissimo, ottenendo una parte ne “La piovra 8”. Il suo esordio al cinema arriva nel 1998 con il film di Marco Risi, “L’ultimo capodanno”. Il suo volto e il suo talento divengono sempre più celebri, soprattutto tra i più giovani, con lavori cinematografici come “Melissa P.”, “Scrivilo sui muri” e “Polvere”. Una carriera luminosa quella di Primo Reggiani, che lo ha fatto conoscere grazie alle apprezzate interpretazioni in televisione, cinema e teatro. Tra i lavori più recenti, la sua partecipazione a “Mina Settembre”, “Ci vediamo a casa” e “Lea”.

Francesca Valtorta ha il suo esordio nel mondo del cinema con “Baciami Ancora” di Gabriele Muccino. Riesce a coordinare la sua carriera nel grande schermo con quella per il piccolo schermo, dove ha ruoli in serie televisive come “Squadra antimafia”, “Il paradiso delle signore” e “Braccialetti rossi”. Il suo talento e amore per la recitazione arriva anche a teatro con spettacoli come “Il mercante di Venezia” e “Modigliani et ses femmes”, tra gli altri.

I biglietti per “Caravaggio – Il maledetto” potranno essere acquistati presso la biglietteria dell’Auditorium Casa della Pace “Angelo Frammartino” di Caulonia, oppure s’invita a consultare il sito www.amaeventi.org, per l’acquisto on line. Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla segreteria al numero telefonico 0968.24580 e 334.2293957 o contattandoci alla mail [email protected]