AMC. omani, venerdì 16 settembre, sciopero nazionale del Trasporto Pubblico Locale . Possibili disagi per gli utenti. Garantite le corse dalle 12.30 alle 15.30

CATANZARO 15 SET. L'Amc Spa, la società che gestisce il trasporto pubblico locale per la città di Catanzaro, informa che per domani, venerdì 16 settembre, è previsto lo sciopero nazionale del Trasporto Pubblico Locale indetto dalle sigle sindacali nazionali di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti, Ugl, Faisa-Cisal.

Lo sciopero coinvolgerà la fascia oraria dalle ore 10 alle ore 18, pertanto, in queste ore, potrebbero verificarsi disagi per gli utenti che utilizzeranno i bus e la funicolare per i propri spostamenti.

La società specifica che all'interno della fascia di sciopero verranno garantite tutte le corse dalle ore 12.30 alle ore 15.30.

Per qualsiasi info o richiesta si potrà ricevere risposte in tempo reale interagendo con la pagina social aziendale https://www.facebook.com/amc.spa