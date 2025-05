Amici della Musica, a Catanzaro il duo pianistico Vacca-Mongrovejo

Tempo di lettura: ~4 min

Un evento musicale di grande interesse. Venerdì 9 maggio, alle ore 18, il duo pianistico composto da Maria Vacca e Luigi Mogrovejo si esibirà nella Sala Concerti di Palazzo De’ Nobili di Catanzaro, in un concerto organizzato dall’Associazione Amici della Musica, aderente ad AMA Calabria, che non mancherà di offrire un'esperienza d'ascolto intensa e coinvolgente.

«L'Associazione Amici della Musica – ha dichiarato la Presidente Daniela Faccio -, fedele alla sua missione di promozione della cultura musicale, si onora di presentare artisti di grande levatura, offrendo alla comunità di Catanzaro un'esperienza concertistica di straordinario valore artistico». Artisti dalla comprovata sensibilità, distintisi per le loro spiccate doti tecniche e per una profonda musicalità, Maria Vacca e Luigi Mogrovejo condurranno il pubblico in un percorso sonoro di rara bellezza, attraverso un repertorio che spazierà con eleganza dal classicismo viennese al Novecento.

Maria Vacca, pianista dal tocco cristallino e dalla profonda musicalità, si distingue per una brillantezza esecutiva unita a una meticolosa cura del dettaglio interpretativo. La sua capacità di modulare le dinamiche e di esplorare le sfumature espressive della partitura conferisce alle sue esecuzioni un'intensa emotività.

Luigi Mogrovejo, pianista e compositore di riconosciuto talento, unisce a una solida preparazione tecnica una visione interpretativa lucida e una spiccata sensibilità armonica. La sua esecuzione è caratterizzata da una notevole chiarezza strutturale e da una ricchezza timbrica che esalta la bellezza intrinseca delle opere affrontate.

La loro collaborazione artistica si traduce in una simbiosi musicale di notevole pregio, dove la perfetta sincronia e la condivisione di intenti interpretativi creano un dialogo sonoro avvincente. Il concerto di Catanzaro, con il suo programma accuratamente selezionato, offrirà un'occasione unica per apprezzare la versatilità del duo e la loro profonda comprensione del linguaggio musicale, spaziando dalla vivacità di Wolfgang Amadeus Mozart alla profondità espressiva di Franz Schubert, dall'originalità dello stesso Mogrovejo alla modernità di György Sándor Ligeti, culminando nel virtuosismo di Nikolai Grigoryevich Rubinstein.

La serata si aprirà con la brillante Sonata in Re Maggiore K 381 di Wolfgang Amadeus Mozart, un capolavoro di freschezza e vivacità che metterà in luce la perfetta intesa e l'agilità tecnica del duo. Seguirà la profonda emotività della Fantasia in Fa minore op. 103 di Franz Schubert, un vertice del repertorio a quattro mani, capace di toccare le corde più intime dell'anima. Un momento di particolare interesse sarà dedicato all'ascolto di Classical Form I di Luigi Mogrovejo, compositore di spicco e membro del duo stesso. Questa composizione originale offrirà al pubblico uno sguardo contemporaneo sulla forma classica, rivelando la creatività e la sensibilità musicale dell'artista.

Il viaggio musicale proseguirà con la Petite Suite di Claude Debussy, originariamente scritta per pianoforte a quattro mani. Questa suite in quattro movimenti – En bateau, Cortège, Menuet e Ballet – evocherà immagini delicate e danzanti, con una scrittura chiara e un fascino immediato, Il concerto si addentrerà poi nelle sonorità innovative e ritmicamente complesse dei Five Pieces di György Sándor Ligeti, un omaggio alla sperimentazione e alla modernità del Novecento. A concludere questa straordinaria serata, la trascinante energia della “Tarantella op. 14” di Nikolai Grigoryevich Rubinstein, un brano di virtuosismo e brio che lascerà il pubblico entusiasta.

Assistere al concerto del Duo Vacca-Mogrovejo sarà un'occasione unica per immergersi nella bellezza della musica a quattro mani, un dialogo sonoro ricco di sfumature e intense emozioni, spaziando tra epoche e stili con maestria e passione.

Sarà possibile assistere al concerto del Duo Vacca-Mogrovejo con l’abbonamento per l’anno 2024-2025 oppure con l’acquisto del biglietto d’ingresso in vendita prima del concerto.

Nella stessa giornata di venerdì 9 maggio, alle ore 10:30, si terrà un ulteriore momento musicale di significato presso la Cappella dell’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio – Presidio “De Lellis” di Catanzaro. In questa occasione, il Coro Polifonico del Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia eseguirà in prima assoluta il Corale a 4 voci miste “Grazie di cuore”, un’opera inedita con testo e musica del Maestro Don Pino Latelli. «Questa sentita composizione – ha commentato la Presidente Daniela Faccio - rappresenta un omaggio agli “Operatori di speranza” del Reparto Ematologia dell’Ospedale Ciaccio di Catanzaro, a testimonianza della gratitudine della comunità per il loro fondamentale impegno».

PROGRAMMA

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata in Re Maggiore K 381

Allegro

Andante

Allegro molto

Franz Schubert

Fantasia in Fa minore op.103

Luigi Mogrovejo

Classical Form I

Allegro

Andante con moto

Allegro

Claude Debussy

Petite Suite

En bateau

Cortège

Menuet

Ballet

György Sándor Ligeti

Five Pieces

I March

II Polyphonic Etude

III Three Wedding Dances (Allegro – Andantino – Allegro)

IV Sonatina (Allegro – Andante – Vivace)

V Allegro

Nikolai Grigoryevich Rubinstein

Tarantella op. 14