Amici della Musica, a Catanzaro l’incontro sonoro del Duo Rosso-Punzi

Un incontro di due anime musicali che animerà la scena culturale catanzarese. Venerdì 4 aprile, alle ore 18, nella Sala Concerti di Palazzo De’ Nobili di Catanzaro, il duo composto dal virtuoso flautista Ubaldo Rosso e dalla talentuosa violoncellista Milena Punzi si esibirà in un concerto organizzato dall’Associazione Amici della Musica, aderente ad AMA Calabria, che promette di essere un viaggio sonoro emozionante e ricco di sfumature. Un’occasione per immergersi nella magia di un dialogo strumentale unico.

«Il concerto in programma questa settimana - ha annunciato la Presidente Daniela Faccio - sarà un'esperienza che trascenderà la semplice esecuzione musicale. Le qualità artistiche e musicali dei due musicisti sorprenderanno per l'elevato livello. I Maestri Ubaldo Rosso e Milena Punzi sapranno farsi apprezzare con le loro proposte musicali, scrivendo sicuramente una delle pagine più belle nella storia della nostra Associazione».

Il Duo Rosso-Punzi non è solo la somma di due strumenti, ma una sinergia artistica dove la brillantezza del flauto di Ubaldo Rosso si intreccia con la profondità vibrante e appassionata del violoncello di Milena Punzi. Entrambi artisti di comprovata esperienza e sensibilità, daranno vita a un suono che è al contempo delicato e potente, intimo e avvolgente.

Il repertorio che verrà proposto nel concerto di Catanzaro sarà un caleidoscopio di emozioni, che spazierà da alcune pagine evocative del repertorio classico, tra le quali il “Concerto op. 10 n. 2, La notte” e il “Concerto op. 10 n. 3, Il Gardellino” di Antonio Vivaldi, a composizioni contemporanee, come “Assobio a Jato” di Heitor Villa-Lobos, “Café 1930” di Astor Piazzolla e “Lonely song” di Max Fuhler, che esplorano le infinite possibilità timbriche ed espressive dei loro strumenti. Un programma che condurrà il pubblico attraverso paesaggi sonori inattesi, dove la melodia fluida del flauto si fonderà con l’armonia avvolgente del violoncello, creando un’atmosfera di rara bellezza e intensità.

Il concerto del Duo Rosso-Punzi sarà un’opportunità per apprezzare la maestria tecnica e l’intesa artistica di due musicisti che hanno deciso di unire i loro talenti per creare qualcosa di speciale. Un’occasione per lasciarsi trasportare dalla “conversazione tra il flauto di Ubaldo Rosso, leggero e agile, con il violoncello di Milena Punzi, caldo e profondo, in un dialogo che toccherà le corde più intime del cuore.

Sarà possibile assistere al concerto del Duo Rosso-Punzi con l’abbonamento per l’anno 2024-2025 oppure con l’acquisto del biglietto d’ingresso in vendita prima del concerto.

PROGRAMMA

Antonio Vivaldi

Concerto op. 10 n. 2, La notte

Largo

Fantasmi (Presto)

Largo (Andante)

Presto

Il Sonno (Largo)

Allegro

Giovanni Sollima

Alone

René Bernier

Monodie

Max Fuhler

Lonely song

Heitor Villa-Lobos

Assobio a Jato

Adagio

Allegro non troppo

Astor Piazzolla

Cafè 1930

Antonio Vivaldi

Concerto op. 10 n. 3, Il Gardellino

Allegro

Adagio

Allegro