Amici della Musica, a Catanzaro il duo chitarristico Fabio Renda e Beniamino Trucco Il concerto si terrà giorno 10 marzo al Palazzo ‘De Nobili’

Un interplay tra due chitarre che sfociano in una straordinaria idea musicale. Venerdì 10 marzo, alle ore 18, nella Sala Concerti di Palazzo De’ Nobili di Catanzaro, il duo Fabio Renda e Beniamino Trucco si esibirà in un evento organizzato dall’Associazione Amici della Musica, aderente ad AMA Calabria, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Calabria e che rientra fra quelle finanziate a valere su FSC 2014-2020 “Azioni di valorizzazione della cultura e della creatività territoriale – Turismo”.

Il sodalizio artistico di Fabio Renda e Beniamino Trucco, formatosi nel 2014, è riuscito nell’idea di portare avanti un progetto che ha ottenuto numerosi riconoscimenti nel corso di un decennio. Dotati di uno stile elegante, i due chitarristi sono in possesso di un bagaglio musicale e culturale notevole che, unito alle innegabili qualità tecniche, li ha posti all’attenzione dei critici musicali del notro Paese.

Nel concerto di Catanzaro, Renda e Trucco eseguiranno un repertorio che si sviluppa in tre secoli di storia. Brani tratti dal repertorio di Mauro Giuliani, Pierre Petit, Joaquín Rodrigo, André Jolivet, Steve Reich e Gioacchino Rossini formeranno una scaletta armoniosa e di grande prestigio. Interessante la scelta della ‘Sinfonia’ dall’opera “Elisabetta Regina d’Inghilterra” di Rossini, trascritta da Mauro Giuliani.

Eseguire un brano classico trascritto per due chitarre è un segnale evidente della loro attenzione a composizioni con le quali confrontarsi. Una conferma del pensiero del saggista Luciano Berio sull’importanza della trascrizione che «è stata spesso uno strumento per commentare e assimilare elementi ed esperienze del passato e di altri luoghi. Questa è la ragione per cui è difficile a volte attribuire confini precisi al vasto territorio della trascrizione». Fabio Renda e Beniamino Trucco non mancheranno di attribuire alla composizione la giusta attenzione, secondo l’idea del trascrittore Giuliani.

Sarà possibile assistere al concerto del duo Berna-Trucco con l’abbonamento per l’anno 2023 oppure con l’acquisto del biglietto d’ingresso in vendita prima del concerto.

GLI ARTISTI

Il Duo Renda-Trucco nasce nel 2014 e si è formato studiando con Marco Zuccarini, Carlo Bertola, Frédéric Zigante, Massimo Lonardi, Matteo Mela, Lorenzo Micheli e Oscar Ghiglia. Il duo ha frequentato nel 2020 e nel 2021 i corsi del M° Ghiglia presso la prestigiosa Accademia Musicale Chigiana di Siena, ottenendo entrambi gli anni il “Diploma di merito” che viene conferito ai migliori allievi. Nel 2021 ha inoltre ricevuto una menzione d’onore nell’ambito del Premio “Giovanna Maniezzo” che viene assegnato dall’Accademia all'allievo o all’ensemble che abbia dimostrato particolare attitudine e capacità nel promuovere la propria attività artistica e nella comunicazione con il pubblico. Nel 2022 i due chitarristi hanno conseguito il master di perfezionamento post-diploma in Music Performance and Interpretation presso il Conservatorio della Svizzera italiana di Lugano, dove hanno studiato sotto la guida di Lorenzo Micheli.

Il duo ha partecipato a diversi concorsi musicali ottenendo il I premio assoluto nelle seguenti competizioni: 13° concorso chitarristico “Città di Voghera”, V Concorso chitarristico “Villa Oliva”, XVII Concorso Internazionale Musicale Città di Pesaro (ex-aequo), 4° Concorso Internazionale di Esecuzione musicale “Città di Sarzana” (ex-aequo), 3° Florence International Guitar Competition, 7° Concorso Internazionale “Nilo Peraldo Bert”, 3° International Guitar Competition “Ida Presti”, 26° Concorso Chitarristico Nazionale “Giulio Rospigliosi”, Concorso Chitarristico Internazionale “Omaggio a Niccolò Paganini” 2022; si ricorda inoltre il Premio “Franco Zeffirelli” assegnato nell’ambito del Premio Crescendo 2019. Il duo è stato invitato ad esibirsi in Italia e all’estero da diversi festival ed enti culturali, fra cui si ricordano la rassegna La Magia del Borgo di Brisighella (RA), l’Ossola Guitar Festival, il Festival internazionale MITO SettembreMusica e l’Istituto Italiano di Cultura di Parigi, nell’ambito della rassegna Giovani talenti musicali italiani nel mondo organizzata dall’Accademia Chigiana.

Nel 2018 Fabio Renda e Beniamino Trucco hanno pubblicato con la casa editrice Volonté & Co. una raccolta di trascrizioni per due chitarre di brani tratti dalla letteratura pianistica intitolata Grandi Compositori per Duo di chitarre. Miniature d’autore. Dal 2016 entrambi i musicisti suonano chitarre modello XXX anniversario del rinomato liutaio granadino Paco Santiago Marin. Fabio Renda e Beniamino Trucco iniziano a suonare la chitarra entrambi giovanissimi e si incontrano negli ultimi anni di studi nella classe di Paolo Garganese presso il Conservatorio “G. Verdi” di Torino, dove si diplomano entrambi con il massimo dei voti. Sempre a Torino continuano gli studi conseguendo brillantemente il diploma accademico di II livello nel 2014 e l'abilitazione per l'insegnamento l’anno successivo. Dal 2016 sono insegnanti di chitarra di ruolo nella scuola media ad indirizzo musicale e nel liceo musicale.

PROGRAMMA

DUO DI CHITARRE

Fabio RENDA e Beniamino TRUCCO

Mauro Giuliani

Variazioni Concertanti op. 130

Pierre Petit

Toccata

Joaquín Rodrigo

Tonadilla

Allegro ma non troppo

Minueto pomposo

Allegro vivace

André Jolivet

Sérénade

Præludio e canzona

Allegro trepidante

Andante malinconico

Con allegria

Steve Reich

Nagoya Guitars

Gioacchino Rossini

Mauro Giuliani, trascrittore

Sinfonia dall’opera “Elisabetta Regina d’Inghilterra”