Amici della Musica, a Catanzaro il duo Gennaro Cardaropoli e Alberto Ferro Il concerto si terrà giorno 5 maggio al Palazzo ‘De Nobili’

Un sodalizio artistico nato alcuni anni fa al Festival Strad di Germania. Fu in quella occasione che il violinsta Gennaro Cardaropoli e il pianista Alberto Ferro compresero di avere una grande intesa. I due musicisti, venerdì 5 maggio, alle ore 18, nella Sala Concerti di Palazzo De’ Nobili di Catanzaro, si esibiranno in un concerto organizzato nell’ambito del progetto Circolazione Musicale in Italia del CIDIM dall’Associazione Amici della Musica, presieduta da Daniela Faccio, aderente ad AMA Calabria, con il sostegno del Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo e della Regione Calabria. L’evento è finanziato con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 erogate ad esito dell’Avviso “Attività Culturali 2022” dalla Regione Calabria - Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura”.

«Quello di Alberto Ferro – ha dichiarato Daniela Faccio – sarà un gradito ritorno. Già nel 2016, con la sua performance nella nostra città aveva lasciato un magnifico ricordo. In questa occasione si esibirà con il talentuoso violinista Gennaro Cardaropoli, che gode di altrettanta fama e qualità tecnica. Un duo che si preannuncia come una garanzia per un altro concerto indimenticabile».

Pianoforte e violino, da sempre, sono gli strumenti che maggiormente si completano l’uno con l’altro. Cardaropoli e Ferro, ancor di più, stupiscono per la loro duttilità nel dare alle alle loro esecuzioni un perfetto equilibrio tra il suono ricercato dei loro strumenti. Le loro esibizioni sono sempre caratterizzate dalla ricchezza di inventiva e colori.

Apprezzabile la loro capacità di “svelare” ogni dettaglio delle partiture dei brani scelti, riuscendo a passare dalle atmosfere più delicate a quelle con una maggiore intensità musicale. Chiarezza espressiva e rispetto dei rispettivi ruoli mettono in evidenza le non comuni doti tecniche e il feeling esistente tra loro. Caratteristica che emergerà nel concerto di Catanzaro grazie alle musiche composte da Edvard Grieg, Maurice Ravel, George Enescu e Henryk Wieniawski.

Sarà possibile assistere al concerto di Gennaro Cardaropoli e Alberto Ferro con l’abbonamento per l’anno 2023 oppure con l’acquisto del biglietto d’ingresso in vendita prima del concerto.

GLI ARTISTI

Gennaro Cardaropoli è nato a Salerno nel 1997, si è diplomato a 15 anni presso il Conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino e due anni dopo si è aggiudicato il 1st Grand Prize all’Arthur Grumiaux International Violin Competition di Bruxelles. Dal 2015 al 2018 si è perfezionato con Salvatore Accardo e con Boris Belkin (2017) ai corsi musicali estivi presso l’Accademia Chigiana di Siena e con Vadim Brodsky, Zakkar Bron e Shlomo Mintz. Si è laureato presso il Conservatorio della Svizzera Italiana con Pavel Berman e attualmente studia con Silvia Marcovici. Attualmente insegna al Conservatorio “G. Donizetti” di Bergamo. È considerato uno dei migliori giovani talenti italiani di oggi. Il suo debutto discografico con la Warner Classics è del 2019, in coppia con il pianista Alberto Ferro. Il duo viene invitato regolarmente nelle principali stagioni cameristiche italiane. Si è esibito come solista con l’Orchestra Verdi di Milano diretta da Zhang Xian, l’Orchestra della Svizzera Italiana diretta da Arturo Tamayo e al Festival di Brescia e Bergamo sotto la direzione di Alessandro Bonato. È spesso invitato dall’Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano e dall’Orchestra Sinfonica Verdi di. Si è esibito in prestigiosi teatri e sale da concerto in Italia e in Europa, anche grazie al progetto “Giovani Talenti Musicali Italiani nel mondo” promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in collaborazione con l’Accademia Chigiana di Siena.

Alberto Ferro, nato a Gela (CL) nel 1996, ha iniziato gli studi musicali con la madre a 7 anni e ha tenuto il suo primo recital a 13. Nel 2018 si è diplomato presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “V. Bellini” di Catania sotto la guida di Epifanio Comis. Ha frequentato numerosi corsi di perfezionamento con pianisti di fama internazionale, quali Michel Béroff, Dina Yoffe, Leslie Howard, Elisso Virsaladze, Joaquín Achúcarro, Richard Goode, Jörg Demus e Vladimir Ashkenazy. Ha ottenuto numerosi premi in concorsi nazionali e internazionali quali il Concorso “Ferruccio Busoni” di Bolzano (2015), “Premio Venezia” (2015), Concorso “Regina Elisabetta” di Bruxelles (2016), “Clara Haskil” di Vevey (2017) e “Telekom - Beethoven” di Bonn (2017). Ha ricevuto la Medaglia della Camera dei Deputati, conferitagli dalla Presidente On. Laura Boldrini in occasione della Festa Europea della Musica (2016 e 2017) come riconoscimento al suo talento artistico e per i successi riportati nel corso degli ultimi anni in prestigiose competizioni pianistiche internazionali. A marzo del 2017 ha tenuto un recital presso la Cappella Paolina del Palazzo del Quirinale all’interno della rassegna “I Concerti del Quirinale” in diretta su Rai Radio 3 alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Dal 2015 è uno degli artisti sostenuti dal CIDIM, Comitato Nazionale Italiano Musica, che ha realizzato la produzione di un CD per l’etichetta Suonare records, allegato alla rivista nazionale Suonare News (maggio 2017). Ha pubblicato incisioni solistiche e cameristiche per altre importanti etichette, tra cui Brilliant, Warner, Da Vinci e Muso. Attualmente è docente di pianoforte presso il Conservatorio Statale di Musica “A. Corelli” di Messina.

PROGRAMMA

Edvard Grieg

Sonata n. 2 in sol maggiore per violino e pianoforte

Lento doloroso. Poco allegro. Allegro vivace

Allegretto tranquillo

Allegro animato

Maurice Ravel

Tzigane – Rapsodia da concerto – versione per violino e pianoforte

Lento, quasi cadenza

George Enescu

Sonata n. 2 in fa minore per violino e pianoforte, op. 6

Assez mouvementé

Tranquilement

Vif

Henryk Wieniawski

Tema e Variazioni