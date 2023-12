Amici della Musica, a Catanzaro il pianista Giovanni Bellucci in concerto: in viaggio con Franz Liszt

Il concerto si terrà il giorno 6 ottobre a Palazzo ‘De Nobili’ Giovanni Bellucci, uno dei pianisti più autorevoli del nostro tempo, “Premio Liszt alla carriera” conferito dalla Ferenc Liszt International Society, si esibirà venerdì 6 ottobre alle ore 18:00, nella Sala Concerti di Palazzo De’ Nobili di Catanzaro in un concerto intenso, quanto elegante e raffinato, durante il quale rievocherà l’arte del compositore e virtuoso ungherese Franz Liszt del quale è oggi uno degli interpreti più prestigiosi. L’evento, organizzato dall’Associazione Amici della Musica, aderente ad AMA Calabria, è realizzato con il sostegno del MiC Direzione Generale Spettacolo e le risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 erogate ad esito dell’Avviso “per il finanziamento di Programmi di Distribuzione Teatrale” dalla Regione Calabria - Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura”.

«Non poteva esserci scelta migliore – ha dichiarato la presidentessa Daniela Faccio – per l’inaugurazione della nuova stagione musicale degli Amici della Musica. Giovanni Bellucci è artista riconsciuto in tutto il mondo per le sue magistrali interpretazioni, con le quali non mancherà di regalare al nostro pubblico emozioni profonde, dimostrando di possedere una tecnica straordinaria».

Bellucci considerato dalla rivista britannica Gramophone “un artista destinato a continuare la grande tradizione italiana, storicamente rappresentata da Busoni, Zecchi, Michelangeli, Ciani, Pollini”, proporrà al pubblico il recital monografico “I viaggi di Liszt, tra Mito e Leggenda, tra Nostalgia e Ricordo, tra Amore e Morte”.

A proposito delle interpetazioni in concerto di Giovanni Bellucci, il musicologo Enzo Fantin ha affermato «fortunati coloro che hanno il privilegio di sentire dal vivo questo grande pianista». Una dichiarazione che trova maggiore conferma sulle pagine del quotidiano Le Monde che, sottolineando la vittoria di Bellucci alla World Piano Masters Competition di Monte-Carlo, scrive: «Non esistono dieci pianisti come lui al mondo: egli ci riporta all’età d’oro del pianoforte». Affermazione giunta al culmine di una serie di successi ai concorsi internazionali: Regina Elisabetta di Bruxelles, Primavera di Praga, Casella di Napoli, Claude Kahn di Parigi, Busoni di Bolzano.

Reduce dai successi ottenuti a Firenze e a Roma, in attesa di recarsi in Sud America per una serie di concerti, Giovanni Bellucci proporrà al pubblico di Catanzaro alcune tra le più celebri pagine della musica composta da Liszt, tra le quali “Fantasia e Fuga sul nome B-A-C-H”, “Leggenda di San Francesco di Paola che cammina sulle onde”, “Rapsodia Ungherese n.12”, “Liebestraum - Sogno d’amore: Notturno n.3”, e “Parafrasi sulla Marcia nuziale (tratta dalle musiche di scena per il “Sogno di una notte di mezza estate” di Felix Mendelssohn)”.

Sarà possibile assistere al concerto di Giovanni Bellucci con l’abbonamento sottoscritto per l’anno 2023-2024 oppure con l’acquisto del biglietto d’ingresso in vendita prima del concerto.

PROGRAMMA

- Fantasia e Fuga sul nome B-A-C-H

- Leggenda n.2: San Francesco di Paola che cammina sulle onde

- Fantasia quasi Sonata: Après une lecture de Dante (dal ciclo “Années de pèlerinage, Deuxième année, Italie”)

- Le mal du pays - Nostalgia del paese natale (dal ciclo “Années de pèlerinage, Première année, Suisse”)

- Rhapsodie Hongroise n.12

- Isoldens Liebestod - Morte d’amore di Isotta (trascrizione tratta dal dramma musicale Tristano e Isotta di Richard Wagner)

- Liebestraum - Sogno d’amore: Notturno n.3

- Parafrasi sulla Marcia nuziale (tratta dalle musiche di scena per il “Midsummer Night’s Dream” di Felix Mendelssohn)