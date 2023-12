Amici della Musica, a Catanzaro il Trio Pantoum. L’ensemble si esibirà giorno 27 ottobre a Palazzo ‘De Nobili’

Ensemble tra i più promettenti dell’attuale musica da camera europea, il Trio Pantoum, formato da Virgile Roche al pianoforte, Hugo Meder al violino e Bo-Geun Park al violoncello, sabato 28 ottobre, alle ore 18:00, si esibirà nella Sala Concerti di Palazzo De’ Nobili di Catanzaro. L’evento, organizzato dall’Associazione Amici della Musica, aderente ad AMA Calabria, è realizzato con il sostegno del MiC Direzione Generale Spettacolo e dall’Assessorato alla Cultura della Regione Calabria.

«L’idea di ospitare il Trio Pantoum – ha dichiarato la presidentessa Daniela Faccio – è nata per la loro elevata qualità musicale resa suggestiva da esecuzioni decisamente ricche di sfumature, tendenti a esaltare i brani proposti. La loro fama internazionale li precede e questo ci rende ancora più orgogliosi di poterli ascoltare dal vivo».

Il nome ispirato al “Pantoum”, corrente di cultura letteraria e artistica strettamente legata alla musica francese a cavallo tra Ottocento e Novecento, ha caratterizzato le proposte musicali del Trio Pantoum, fondato nel 2016, il cui apprezzamento di media e pubblico è sempre in costante ascesa. Un riconoscimento legato a una profonda sensibilità esecutiva dei tre componenti.

Una caratteristica che si potrà riscontrare nel repertorio scelto per il concerto di Catanzaro. Saranno Camille Saint-Saëns, Miroslav Srnka e Johannes Brahms gli autori inseriti in una scaletta che metterà in risalto l’armonico equilibrio del Trio Pantoum. Le esecuzioni del “Trio con pianoforte n. 2 in mi minore op. 92” di Saint-Saëns, di “Emojis, Likes and Ringtones” del compositore contemporaneo Miroslav Srnka, e del “Trio con pianoforte n. 1 in si maggiore op. 8” di Brahms, saranno la testimonianza di una cultura artistica che evidenzierà l’eleganza espressiva del Trio Pantoum. Melodie che si snoderanno attraverso le letture raffinate, grazie alle quali i tre musicisti sapranno coinvolgere il pubblico, mettendo in risalto le linee melodiche ed il gioco contrappuntistico.

PROGRAMMA

Camille Saint-Saëns

Trio con pianoforte n. 2 in mi minore op. 92

Allegro non troppo

Allegretto

Andante con moto

Grazioso, poco allegro

Allegro

Miroslav Srnka

Emojis, Likes and Ringtones

Johannes Brahms

Trio con pianoforte n. 1 in si maggiore op. 8

Allegro con brio

Scherzo. Allegro molto

Adagio

Finale. Allegro