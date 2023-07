Amministrative. Dichiarazione del Presidente Silvio Berlusconi

Il Presidente Berlusconi celebra i successi del centrodestra nelle elezioni amministrative e dà il benvenuto ai nuovi sindaci eletti

Dichiarazione del Presidente Silvio Berlusconi

"Il turno dei ballottaggi delle elezioni amministrative apporta a Forza Italia e al centrodestra grandi soddisfazioni. Strappiamo alla sinistra, per la prima volta nella storia, il Comune di Ancona, unico capoluogo di Regione al voto. Conquistiamo Brindisi e ci confermiamo a Catania, Massa, Pisa e Siena. Il buon governo del centrodestra prevale ancora una volta e rafforza l’azione che stiamo conducendo alla guida della Nazione. Buon lavoro ai nuovi sindaci eletti!".



