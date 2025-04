"Amore negli Stati Vaticani": un viaggio tra passione, rivoluzione e fede nel cuore dell’ottocento italiano

Rivoluzione, Fede e Passione nell’Italia Preunitaria È disponibile in libreria e online Amore negli Stati Vaticani, il nuovo romanzo storico di Diomede Milillo, pubblicato da Il Seme Bianco – Editrice Roma. Con una narrazione ricca e avvincente, l’opera immerge il lettore nel clima denso e contraddittorio del 1823, un momento cruciale della Restaurazione in cui le aspirazioni rivoluzionarie iniziano a germogliare, presagendo l’Unità d’Italia. Con uno stile raffinato e appassionato, Milillo intreccia storia e narrativa in un romanzo che non si limita a raccontare fatti storici, ma fa rivivere l’epoca, dando voce a personaggi memorabili. Attraverso il viaggio di Monaldo, Cia ed Elisabetta, e l’apparizione di figure storiche come il cardinale Genga (futuro Papa Leone XII), l’autore esplora temi universali come il conflitto tra tradizione religiosa e desiderio di cambiamento sociale, intrecciando passioni personali con tensioni politiche.

Sinossi

All’inizio del XIX secolo, gli Stati italiani sono attraversati dall’aspirazione all’Unità nazionale e da forti contrasti religiosi e politici. Monaldo, idealista e sognatore, vive in un mondo cavalleresco dove la natura rappresenta la sua unica verità. Per coronare il suo amore impossibile per Elisabetta, chiede l’aiuto della sensuale e coraggiosa Cia, un’anima libera e fuori dagli schemi. Tuttavia, il sogno di Monaldo si infrange contro il peso della realtà: Elisabetta, accusata di eresia e stregoneria, viene rinchiusa nelle carceri dell’Inquisizione. Tra intrighi politici e tensioni religiose, Monaldo abbandona l’illusione cavalleresca e scopre una nuova dimensione nella semplicità della vita e della natura, accettando valori eterni che trascendono ogni codice sociale. Questo romanzo non è solo una storia di sentimenti, ma una riflessione su spiritualità, rivoluzione e cambiamento: una narrazione che promette di affascinare sia gli amanti del genere storico sia chi cerca esperienze autentiche.

Biografia dell’autore

Diomede Milillo porta con sé una carriera di successo in ambito manageriale e un forte legame con la riflessione storica e sociale. Ha pubblicato diversi saggi con Rubbettino Editore tra il 2004 e il 2011, tra cui L’opinione pubblica e la storia e Pace o pacificazione? Con Amore negli Stati Vaticani, Milillo fa il suo ritorno nella narrativa, confermando la capacità di coniugare sensibilità e profondità. Il Seme Bianco, attenta alle nuove voci, ne promuove il lavoro, sottolineando la qualità e la rilevanza del progetto editoriale. Sempre nel 2024, Milillo pubblica anche C’è tanta bellezza nel mondo, una raccolta che illumina la sua versatilità letteraria.

Approfondimento sull’opera

Con Amore negli Stati Vaticani, Diomede Milillo regala ai lettori un’opera che unisce il fascino della storia all’intensità della narrativa. Ambientato nel cuore dell’Europa post-Congresso di Vienna del 1823, il romanzo esplora le tensioni politiche e gli intrighi che circondavano gli Stati Vaticani. Temi come l’interferenza dell’Impero Austriaco, le spinte unitarie italiane e la lotta degli insurrezionali trovano spazio in un contesto narrativo vivo e avvincente. Milillo tratteggia personaggi memorabili, tra cui Tullio Cardano e il cardinale Genga, offrendo al lettore un quadro ricco di emozioni e dettagli. La trama alterna abilmente vite private e grandi eventi storici, costruendo un equilibrio tra fiction e realtà. Gli intrighi di corte, le ambizioni personali e la lotta per il potere si intrecciano con riflessioni intime e profonde, regalando al lettore una finestra su un passato che continua a risuonare nel presente.