Ampliamento Scuola dell'Infanzia del Rione Borgo. Ora è realtà!

BOVALINO (RC), 04 NOV - L’Amministrazione Comunale di Bovalino, a tre anni dal proprio insediamento, consegna alla cittadinanza la sua prima opera pubblica. Si tratta dell’ampliamento della Scuola dell’Infanzia di Borgo e la riqualificazione con messa in sicurezza del plesso scolastico. Infatti, consapevoli della necessità di nuovi spazi per i plessi scolastici e in particolare della necessità di realizzare i locali mensa scolastica, l’Amministrazione ha presentato in data 20.02.2018 la domanda di finanziamento che è stata accolta con decreto interministeriale del 13.04.2018. I lavori, iniziati il 25.10.2019, si sono conclusi in data 14.10.2020, con un po’ di ritardo dettato dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo.

In data 4 novembre 2020 alle ore 16.00, nel rispetto delle norme anti-Covid, sono stati inaugurati i nuovi locali alla presenza delle sole autorità civili, militari, scolastiche e religiose. Subito dopo l’inaugurazione gli alunni potranno accedere ai nuovi e moderni spazi realizzati nel rispetto della normativa vigente al fine di garantire lo svolgimento delle attività scolastiche in massima sicurezza.

La realizzazione dell’opera è la prova tangibile che la programmazione della gestione della cosa pubblica garantisce sempre dei risultati importanti e consente di soddisfare le esigenze della comunità che, tramite il cambiamento avviato dall’Amministrazione Comunale e dal progetto politico AGAVE, mira al miglioramento di Bovalino.

L’Amministrazione comunale augura alla popolazione scolastica che questa nuova struttura sia il luogo di crescita sociale e culturale delle nostre future generazioni.

Così il Sindaco, Vincenzo Maesano: "...Quest'opera è un punto importantissimo per la crescita soprattutto delle future generazioni. E' anche un atto di resilienza perchè in un momento di grande difficoltà per tutti, legato all'emergenza sanitaria, vuole rappresentare anche un chiaro esempio della nostra quotidianità che non può essere fermata ma che deve andare avanti. Consegnare un'opera fortemente voluta da questa Amministrazione Comunale è un segnale di forte riscatto sociale e politico, allo stesso tempo, della nostra comunità, perchè avviene dopo anni dove gli esempi di programmazione sociale ma soprattutto politica sono scarseggiati. Per questo, ritengo che iniziare con quest'opera un nuovo percorso sia motivo di grande orgoglio per tutti noi"

L'intervento della Dirigente dell'Istituto Comprensivo "Mario La Cava", Professoressa Rosalba Zurzolo: "E' un momento di crescita sotto tutti i punti di vista perchè in un momento di situazione negativa non solo scolastica, ma addirittura mondiale, ritrovare quelli che sono i valori del nostro territorio ed in particolare della nostra comunità è un atto molto importante e di assoluta rivincita. L'ampliamento del plesso rappresenta un passo in più perchè ci permette di programmare anche il servizio mensa, compatibilmente con le necessità derivanti dall'emergenza sanitaria che stiamo vivendo in questo momento particolarmente delicato. Quindi, questo è veramente un momento di crescita culturale per i ragazzi, ma è anche un momento di convergenza per tanti elementi che ci garantiscono, tutti insieme, un successo per il nostro territorio che seppur in presenza di enormi difficoltà burocratiche è riuscita a portare a termine l'opera. Siamo pertanto felici che i nostri bambini siano diventati, da oggi, titolari di questa struttura molto importanti e bene organizzata"

Prima del suo breve intervento, il Garante per l'Adolescenza e l'Infanzia, Dottoressa Fracnesco Racco, ha donato alla Dirigente Scolastica, Rosalba Zurzolo, un pensiero donato dalla scuola per la sua costante presenza, attenzione ed amore quotidiano: "Ci tengo a ringraziare l'Amministrazione Comunale per la realizzazione di un'opera così importante dedicata all'infanzia. La scuola è vita ed oggi, in un momento così preoccupante e difficile per tutti, rappresenta il simbolo della fiducia nel futuro. Abbiamo tutti bisogno di tanta speranza e la speranza non può che venire dai bambini che nonostante l'emergenza Covid hanno la necessità di frequentare i coetanei e stimolare l'apprendimento, questo è fondamentale per la loro crescita e per la loro personalità"