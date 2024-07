Anche il Live di Sergio Cammariere tra gli eventi di “Fatti Di Musica 2024” nella piazza del castello di Santa Severina

Si arricchisce di un nuovo appuntamento la rosa dei live di “Fatti di Musica 2024”, la 38° edizione del Festival-Premio del Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna: confermato per domenica 11 agosto il concerto di Sergio Cammariere con la sua band nella fantastica cornice di Piazza Campo, davanti all’imponente Castello Normanno, nel Centro Storico di Santa Severina (in provincia di Crotone), tra i borghi più belli d’Italia. Come è noto, il format del prestigioso festival dei record, sia per presenze di pubblico sia per qualità e quantità di eventi, premia con il Riccio d’Argento del celebre orafo crotonese Gerardo Sacco alcuni dei live più attesi in base a varie sezioni. Al solito, prevede lo svolgimento durante l ’intero arco dell’anno, in sessioni invernale ed estiva, e in numerose location della Calabria che variano in ogni edizione, scelte per i loro beni culturali, paesaggistici, l’idoneità di teatri e spazi e la sinergia con i vari Comuni.

“Piazza Campo di Santa Severina – afferma Pegna – è un luogo che parla di bellezza, dove si affacciano la Cattedrale e il Battistero da un lato e, dall’altro, il magico Castello Normanno completamente fruibile, ricco di reperti incredibili, mostre, iniziative… Una scelta che premia una location straordinaria, ideale per una grande domenica di agosto tra enogastronomia, storia e la musica di uno dei più grandi cantautori e musicisti italiani, anche lui eccellenza della Calabria!”.

La piazza si trasformerà in un suggestivo teatro all’aperto, con una platea completamente a sedere. I biglietti saranno disponibili in numero limitato da lunedì sul circuito Ticketone.

Dopo l’apertura con gli spettacoli di Enrico Brignano a Reggio, Stefano De Martino a Cosenza e Ron a Praia a Mare, si va definendo la ricca rosa dei live di “Fatti di Musica 2024”: il 25 maggio nel Teatro Comunale Grandinetti di Lamezia Terme ci sarà il concerto di Luigi Strangis, il talento lametino vincitore di “Amici”, già sold out da mesi. Il 23 giugno tornerà Ron nel Teatro dell’Abbazia Florense di San Giovanni in Fiore. Il 24 luglio evento di quelli storici e irripetibili in Calabria: al Teatro Al Castello di Roccella Jonica arriva l’eccezionale live sui Pink Floyd del leggendario fondatore e musicista della mitica band britannica, Nick Mason, accompagnato da una super band composta da Gary Kemp (Spandau Ballet), Guy Pratt (Pink Floyd), Lee Harris (Blockheads), Dom Beken (Transit Kings). Lo straordinario concerto, in linea con altri precedenti prestigiosi del Festival, da Sting a Tina Turner ad Elton John, ha il Patrocinio della Presidenza della Regione Calabria.

Il 3 agosto ci si sposterà a Reggio Calabria per il live di Irama, attesissimo dal pubblico non solo giovanile nella splendida cornice di Piazza del Castello Aragonese. Il 5 agosto ancora Ron, il filo di questa edizione in omaggio alla grande musica d’autore italiana, ad Isola Capo Rizzuto.

L’ 8 agosto Dargen D’Amico sarà ad Isola Capo Rizzuto con i suoi successi, il meglio di ben undici album pubblicati, tra cui spiccano gli ultimi tormentoni dance sanremesi. Ancora in Piazza Castello di Reggio, il 9 agosto è previsto il live ricco di effetti speciali di Gabry Ponte, il re della dance mondiale. Domenica 11 agosto, come annunciato, ci sarà il concerto di Sergio Cammariere a Santa Severina.

Dal 12 al 14 agosto, la carovana di Fatti di Musica si sposterà al Porto di Catanzaro Lido per tre live ad ingresso libero inseriti nel Festival Sapore di Mare: rispettivamente Los Reyes dei Gipsy King, Nino Frassica e Los Plaggers Band, Max Gazzè e Calabria Orchestra.

Fatti di Musica 2024 si concluderà con una ricca sessione autunno/inverno: Grease il Musical 23, 24 novembre al Teatro Politeama di Catanzaro e 25, 26 novembre al Teatro Cilea di Reggio Calabria e, infine, nello stesso Politeama dal 19 al 22 dicembre lo spettacolo Alis, lo spettacolare Gran Galà di Le Cirque Top Performers con stelle di Le Cirque du Soleil. Possibili altre conferme nei prossimi giorni.

“E’ un’ altra edizione straordinaria di un Festival che è la storia stessa dei grandi live in Calabria – conclude Ruggero Pegna - modello imitato, ma che è sempre prima e avanti per format, proposte prestigiose e originali, eventi internazionali irripetibili, con numeri record: circa tre milioni di spettatori in 37 edizioni ed oltre mille eventi di vari generi realizzati!”.

Il Festival ha il Patrocinio di AssoConcerti, delle Comuni Ospitanti, della Città Metropolitana di Reggio e della Regione Calabria. Per gli eventi a biglietti la prevendita è su Ticketone.it. Informazioni allo 0968441888 www.ruggeropegna.it.