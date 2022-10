Ancora disponibili le formule per famiglie e studenti. Il Musical Fabularium Magic Of Disney Music al Palacalafiore di Reggio il 3 dicembre.

Si avvicina l’appuntamento del prossimo 3 dicembre al Palacalafiore di Reggio Calabria con lo spettacolare musical “Fabularium, Magic of Disney Music”, che chiuderà la 36esima edizione di “Fatti di Musica”, il Festival del Miglior Live d’Autore ideato e diretto in Calabria da Ruggero Pegna. Due gli spettacoli in programma: alle ore 10:00 per le scuole e alle ore 18:30 per tutti.

“Fabularium, Magic of Disney Music” è un originale show in omaggio al grande cinema Disney, con musiche e scene di fiabe celeberrime come La Spada nella Roccia, Cenerentola, La Bella e la Bestia, Oceania, Frozen, Aladdin, Mary Poppins, ecc., che s’intrecciano in modo fantastico per incantare il pubblico di tutte le età. Oltre un’ora e trenta di uno show unico, con scenografie e coreografie spettacolari, continui cambi scena, oltre 100 costumi originali e artigianali, magnifici disegni luci. Effetti speciali, come il video mapping digitale 3D, sorprenderanno grandi e piccini: il volo di Mary Poppins, Elsa che ghiaccia il Palasport, il genio della lampada che alza bauli e molti altri. Un’occasione unica per lasciarsi avvolgere dalle magiche musiche e dai personaggi che hanno scritto la storia del cinema d’animazione. Nell’avvicinarsi del Natale, un’avventura carica di emozioni e di valori come il coraggio, l’amicizia, l’audacia, la generosità e l’amore. Un viaggio fantastico nei mondi della magia guidato da Smemorina, una fata madrina amorevole e dal mago Merlino, il più saggio di tutti i grandi maghi. Imponente l’allestimento, nello stile dei grandi family show che Pegna ha proposto ogni anno al Palacalafiore di Reggio Calabria.

I biglietti per il serale delle ore 18:30 sono in vendita su www.ticketone.it e nei punti ticketone. Possibile usufruire fino ad esaurimento dello sconto della speciale formula 4Family per famiglie di almeno 4 persone. Ancora disponibilità anche per lo spettacolo scolastico delle ore 10:00. Per informazioni e prenotazioni tel. 0968441888 mail info@ruggeropegna.it. Come già avvenuto per Notre Dame De Paris dello scorso maggio, le scuole che parteciperanno ai matinée potranno prenotare la visita gratuita pomeridiana al Museo Nazionale per ammirare i Bronzi di Riace nel 50° del loro ritrovamento.

Il Musical si avvale di grandi firme e di un ricco cast: regia di Angelo Lucarella e Annalory Fullone, sceneggiatura di Annalory Fullone, coreografie di Debora Boccuni, costumi design & props di Annalisa Milanese, scenografia/show design e scene di Francesco Paolo Caragiulo, digital artists di Myriam Campanello e Riccardo Scaringella, light design Roberto De Bellis, sound engineering Davide Petrone. Nel cast, oltre ad Angelo Lucarella ed Annalory Fullone, anche Laura Legrottaglie, Rosanna Cassano, Giovanni Valente, Marco Buzzerio, Veronica Giusti, Flavia De Bartolomeo, Giuseppe Visaggi, Gabriella Serio. L’appuntamento del 3 dicembre è l’unico al Sud di questa eccezionale produzione di Mat Entertainment e AncheCinema.

“Uno spettacolo stupendo – afferma Pegna - scelto per aprire il lungo periodo prenatalizio, mettendo insieme bambini e famiglie in un’atmosfera davvero magica!”.

Avviata anche la vendita di biglietti per l’affascinante commedia musicale in prima nazionale “Van Gogh Cafè” dei giorni 24 e 25 febbraio 2023 nello storico Teatro Rendano di Cosenza, dedicato al 170° anniversario della nascita di Vincent Van Gogh. Lo spettacolo, che si avvale della regia di Andrea Ortis, con orchestra, corpo di ballo dal vivo ed effetti immersivi digitali in 3D che porteranno il pubblico dentro i quadri del pittore olandese, è prodotto dalla Mic Musical International Company, già produttrice de “La Divina Commedia”. Anche per “Van Gogh Café” sono previsti spettacoli alle ore 10:00 per le scuole e alle ore 21:00 per tutti. Tutte le informazioni sono reperibili al sito www.ruggeropegna.it.