Angelo Paduano nuovo dirigente della Polizia Amministrativa e Sociale di Catanzaro.

Catanzaro: il dott. Angelo Paduano, Primo Dirigente della Polizia di Stato è il nuovo dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura.

Il dott. Angelo Paduano, nel 1994 è entrato nei ruoli della Polizia di Stato e, al termine del corso è stato assegnato alla Questura di Vibo Valentia, quale responsabile della Sezione Indagini Patrimoniali – Ufficio Misure di Prevenzione, svolgendo numerose indagini finalizzate ai sequestri di beni ed alle confische di ingenti patrimoni a carico di esponenti di spicco della famigerata cosca Mancuso di Limbadi e delle consorterie del vibonese ad esse collegate.



Nel 2002 assegnato quale funzionario addetto al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lamezia Terme, svolge le funzioni di responsabile della Squadra Investigativa ed anche quelle di Vice Dirigente.



Ha partecipato alla realizzazione di numerose indagini a carico di famiglie mafiose operanti sul territorio lametino responsabili di gravi reati, di associazione a delinquere di stampo mafioso ed anche di efferati omicidi ed attività estorsiva.



Dal 2009 viene trasferito alla Squadra Mobile di Catanzaro con le funzioni di Vice Dirigente e Dirigente della Sezione Criminalità Organizzata, competente sull’intero distretto di Corte d’Appello. Ha partecipato ad importanti investigazioni sfociate in numerose operazioni nei contesti criminali delle province di Crotone, Vibo Valentia e Cosenza.

Particolarmente efficace, inoltre, è stata la direzione di indagini che hanno scompaginato diverse consorterie “ndranghetistiche” operative su tutta la provincia di Catanzaro e che hanno in particolare riguardato il comprensorio di Lamezia Terme ed anche quello del Soveratese e dell’Alto Ionio Catanzarese.



Per le attività investigative realizzate e la maturata conoscenza delle dinamiche di criminalità organizzata, il dott. Paduano è stato nominato quale componente della Polizia di Stato in numerose commissioni di accesso prefettizio, che hanno determinato lo scioglimento per infiltrazioni mafiose di numerosi comuni ed enti pubblici.

Da settembre 2021 ha ricoperto l’incarico di Capo della Squadra Mobile della Questura di Cosenza, conseguendo significativi risultati in importanti contesti investigativi.

Con decorrenza gennaio 2023, il Consiglio di Amministrazione per il Personale della Polizia di Stato, valutando l’intero percorso professionale, ha decretato la promozione del dott. Paduano a Primo Dirigente della Polizia di Stato.

Dallo scorso 8 maggio il dott. Angelo Paduano, è stato assegnato alla Questura di Catanzaro con l’incarico di Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, subentrando al Primo Dirigente della P.S. d.ssa Immacolata Acconcia trasferita ad altra sede.