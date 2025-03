Animazione della Passione di Cristo nella chiesa di San Giuseppe in Catanzaro

Via Crucis all’insegna della partecipazione delle famiglie e dell’espressione del teatro.



È stato così che domenica 30 Marzo, nella parrocchia di San Giuseppe, nel quartiere Piano Casa di Catanzaro, si è celebrata la preghiera corale e profonda che rievoca gli ultimi istanti della vita terrena di Gesù fino alla sua deposizione nel sepolcro.

A dare vita a questo intenso momento di comunione parrocchiale bambini, giovani, adulti, mamme e papà, coordinati dalle catechiste e dagli animatori, che hanno investito in questo lavoro grandi energie.

Ed ecco allora che sul palco, allestito per l’occasione, si sono susseguiti settanta figuranti, rigorosamente in abiti d’epoca, che, sostenuti da due voci narranti fuoricampo e dando voce alla passione di Cristo, hanno rappresentato tutte le quattordici stazioni, regalando grandi emozioni ai cuori dei fedeli presenti in chiesa.

A suggellare l’inizio della rappresentazione anche un balletto delle bambine delle scuole elementari e medie con le coreografie di Maria Cristina Rotundo.

Si è trattato dunque di un bel momento di preghiera delle famiglie per dare un senso più ampio alla comunità ecclesiastica.



Non solo. La manifestazione è stata considerata anche ‘una grande opportunità di stringere nuove e significative amicizie, e di provare emozioni che si porteranno nel cuore per tutta la vita’.

La riflessione sulla fede, la preghiera e il dolore, che redime e santifica attraverso la croce, ha creato dunque quel raccordo tra le generazioni che è condizione indispensabile per la crescita di una società in grado di riconoscere e servire Cristo nel fratello sofferente.

E a questo proposito il parroco Don Salvino si è detto particolarmente gioioso perché “genitori e bambini hanno pregato insieme”.



E difatti il sacerdote ha invitato mamme e papà a continuare a pregare insieme ai loro figli, perché solo così essi potranno sentire per sempre nella loro anima quell’amore di Dio che non li abbandonerà mai.

In parrocchia, dunque, una grande festa, che ha lasciato in tutti il desiderio di essere sempre più comunità viva e partecipe, testimone di una chiesa in cammino sulle strade del mondo.