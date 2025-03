Anna, regina della musica italiana nel mondo: premiata ai Billboard Women in Music

LOS ANGELES, 31 MAR. - Anna è la Italy's Global Woman of The Year ai Billboard Women in Music 2025, premi assegnati sabato sera a Los Angeles.

"Essere qui è un onore. È fantastico.

Devo tutto ai miei fan, alla mia squadra, a tutti quelli che mi supportano: non mi sarei mai immaginata di arrivare fin qua: è quasi surreale", confida all'ANSA la rapper italiana al termine della cerimonia che ogni anno riunisce il gotha dell'industria musicale femminile.

Trovo molto bello e importante che ci sia un evento dedicato alle donne nella musica. Non vedevo davvero l'ora di scoprire nuovi talenti e di conoscere alcune delle ragazze che ascolto e che stimo".

Ha continuato emozionata ma spigliata e a suo agio, come quando è salita sul palco per ritirare il trofeo: "Facciamo un bell'applauso a tutte le grandi donne in questa stanza, talentuose e bellissime, che mi hanno ispirato durante quest'anno. Grazie a Billboard per quest'incredibile opportunità", ha esclamato, ricordando anche i propri genitori.

Sul tappeto blu acceso e tra i tavoli allestiti nel parterre dello Youtube Theatre di Inglewood, a sud della metropoli californiana, c'erano superstar internazionali del calibro di Doechii, premiata come donna dell'anno a livello globale, Gracie Abrams, miglior autrice del 2024, Glorilla, che ha vinto il premio Powerhouse, Jennie, la cantante del gruppo pop sudcoreano Blackpink, a cui è stato consegnato il riconoscimento come Global force, Tyla per l'Impact award, Meghan Trainor considerata la Hitmaker e la regina del neo soul Erykah Badu, onorata come Icona (ha rivelato di essere al lavoro su un nuovo album dopo 15 anni).

Nata a La Spezia nel Ferragosto del 2003, con oltre 2 milioni di followers su Instagram e quasi 3 su TikTok, Anna (Pepe, è il suo cognome) è stata l'artista femminile più ascoltata in Italia su Spotify nel 2023. Ma l'anno della svolta per questa ventenne dolce e agguerrita è stato il 2024, quando ha pubblicato il suo primo album, 'Vera Baddie': triplo disco di platino, il più longevo in vetta alle classifiche, il terzo più venduto dell'anno e il primo di una donna. Anna è anche l'artista femminile con più certificazioni FIMI nel 2024, superando i 2,5 milioni di copie certificate. Il cliché hip-hop della baddie - ragazza libera, consapevole e capace di trasformare le fragilità in punti di forza - le calza a pennello. Quando, a passo di danza, ha raggiunto il palco dell'arena gremita di star, pezzi grossi dell'industria e fan entusiasti, ha esordito con il suo mix di ingenuità e sfrontatezza: "Ciao, mi chiamo Anna, vengo dall'Italia ed essere qui è una cosa da pazzi!".