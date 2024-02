Anteprima meteorologica 2024: I Giorni della Merla e la morsa del freddo

Esploriamo le tradizioni, le leggende e le previsioni dettagliate del tempo per affrontare l'inverno in Italia

Tradizionalmente noti come i "Giorni della Merla", il 29, 30 e 31 gennaio rappresentano il culmine del freddo invernale. Ma cosa ci riserva il meteo per quest'anno? Esaminiamo da vicino gli ultimi aggiornamenti.

Origini della tradizione: la leggenda dei merli bianchi

Secondo la leggenda, i merli una volta avevano splendide piume bianche e soffici. Durante l'inverno, preparavano i loro nidi con provviste per resistere al gelo fino alla fine di gennaio. Il 28 gennaio, uscivano festanti, sfidando l'inverno. Questa gioia attirò l'ira di quest'ultimo, che rispose con un vento gelido che congelò la terra e persino spazzò via i nidi. Per sopravvivere, i merli si rifugiarono nei camini delle case, ma la fuliggine annerì per sempre le loro piume bianche.

Previsioni meteo per i giorni della Merla 2024

Quest'anno, sembra che la tradizione possa essere rispettata, almeno in parte. In particolare, le regioni dell'Adriatico, del Sud e la Sicilia potrebbero affrontare temperature molto basse. Una massa d'aria artico-continentale, legata a una vasta area di bassa pressione sull'Europa orientale, porterà un freddo intenso.

La mappa dell'anomalia di temperatura mostra valori ben al di sotto delle medie climatiche, con minime notturne e mattutine vicine allo zero, specie su pianure e coste (colore blu/viola).

Al contrario, il resto del Paese sperimenterà temperature più miti, grazie all'alta pressione sull'Europa centro-occidentale, con valori oltre la norma, specialmente durante il giorno.

Il Proverbio: un'indizio sulla primavera

Concludiamo con un vecchio proverbio: "Giorni della Merla, se sono freddi la Primavera sarà bella; se sono caldi, la Primavera arriverà tardi." Riuscirà il detto popolare a predire con precisione il futuro meteorologico? Solo il tempo lo dirà. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sulla situazione meteorologica. (iLMeteo)





