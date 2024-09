Anton Giulio Grande riceve l’Award 2024 Design of the years e il Premio EG Magazine innovazione e moda

Dopo lo strepitoso successo della sfilata alla Milano Fashion Week, il talentuoso stilista Anton Giulio Grande riceve due prestigiosi riconoscimenti per la carriera di designer.

Il primo è l’Awards 2024 Design of the Week conferito al celebre couturier calabrese dal Presidente della Camera Nazionale della moda svizzera Franco Taranto proprio in occasione della sfilata a Milano di Anton Giulio Grande dedicata a Brigitte Bardot e Alain Delon.



Il secondo riconoscimento, il Premio EG Magazine Innovazione e moda, è stato consegnato ad Anton Giulio Grande in occasione della sfilata a Milano Catwalk 4 Milan.

Le motivazioni di entrambi i premi risiedono nell’estremo talento, creatività, ricerca dei materiali e coerenza stilistica dell’opera di Grande.



Lo stilista calabrese si è affermato nel mondo dell’alta moda internazionale dopo aver studiato presso l’Università Polimoda di Firenze e successivamente al Fashion Institute of Technology di New York.



Grande si esprime oggi con la sua inventiva più alta, la creatività ed il talento capace di esaltare e valorizzare la vera essenza femminile e maschile.