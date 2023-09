Antonella Biscardi e i Miti dello Sport: Una Stagione 2023/24 all'Insegna della Solidarietà e dell'Impegno Sociale

Antonella BIscardi Inizia la stagione 2023/24 da Miti dello Sport

Il presidente Valerio Vermiglio e il vicepresidente Bruno Mascarenhas spiegano cosi la loro Associazione:

“Tanta voglia di impegnarci in eventi di beneficenza, di impatto sociale e di divulgazione della pratica sportiva.”

Antonella ormai noi di InfoOggi ti conosciamo bene, mente brillante e sempre in progettazione.

Ci racconti com’è nata l’Associazione Miti dello Sport?

Bentrovati innanzitutto e grazie per dare spazio a questo progetto collettivo espresso nelle parole del presidente e vicepresidente entrambi medagliati olimpici e Miti.

A me piace dire che è nata da <quattro amici al bar> tanto per citare la famosa canzone, in realtà i fondatori siamo 5.

3 medagliati olimpici molto impegnati nel sociale, una giornalista e un esperto in organizzazione di eventi. I nomi li mettiamo in fila dopo insieme ai partecipanti, ti avverto siamo tanti, ma loro tutti miti! Io più che Mito mi sento parte integrate. A ognuno il suo.

Siamo stati un po’ folli e siamo partiti con la costituzione a fine luglio e ad agosto abbiamo aperto social e divulgato la mission.

Domanda scontata ci dici qual è la mission?

Mi stai invitando a nozze quando parliamo dei nostri obiettivi ci brillano gli occhi.

Siamo un gruppo che vive di sinergie e cresce con il contributo di ognuno che entra a farne parte.

Miti dello Sport crede fermamente che lo sport e i valori ad esso connessi siano uno strumento potente che può aiutare le persone a superare le difficoltà ed offrire opportunità per costruire un futuro migliore.

Per questo organizziamo eventi e progetti anche in collaborazione con comunità locali e strutture sociali per offrire a tutti la possibilità di trarre insegnamento da valori quali li rispetto e la collaborazione, oltre a supportare iniziative di crescita, condivisione, integrazione e accettazione.

Come siamo aperti a tutti gli sport olimpici e paralimpici la Miti vuole includere nella Associazione rappresentanti di qualunque settore lavorativo che condivida le nostre idee.

Tutti possono praticare sport, condividere valori sociali, fare squadra, tracciare percorsi comuni.

Quali sono i progetti per l’imminente futuro?

La nostra prima uscita è stata il primo settembre ad Osimo in visita insieme all’Associazione A.cu.r.s.a al nuovo centro delle Lega del filo d’Oro. Un’esperienza intensa. Un giorno dedicato a portare un sorriso e a condividere attività multisensoriali.

Un giorno che ha donato a noi un sorriso e ci ha reso più ricchi.

Le prossime uscite sono in programma per ottobre e novembre, ma ti dico i progetti:

Rebibbia & Sport

Sport e Disabilità

Valorizzare le donne nello sport

Temi impegnativi…

Si ma noi ci crediamo

<È insieme che si vince>.

Per concludere un po’ di nomi?

Certo quante righe abbiamo?

Parto dai fondatori e dalle cariche

Valerio Vermiglio - Medaglia Olimpica Volley Atene 2004 - Legend Sport e Salute - Presidente, Bruno Mascarenhas - Medaglia Olimpica Canottaggio Atene 2004 - Vicepresidente,

Antonella Biscardi – Giornalista Tv Sport e Media - Direttore Generale e Responsabile della Comunicazione,

Emanuele Blandamura - Pugile Italiano Campione Europeo - Dirigente,

Luigi Mastrangelo - Medaglia Olimpica Volley Atene 2004 -Legend di Sport e Salute - Associato, Antonio Di Natale fondatore - Responsabile Eventi.



Poi random qualche altro nome ognuno Mito per le sue caratteristiche.

Oreste Fuga Mito delle Stelle, Giovanni Letizia il nostro mental coach,

Paralimpica di maratona Maria Luisa Garatti, Daniele Lupo mito del beach volley, Annalisa Minetti plurimedagliata paralimpica, direttamente da Striscia la Notizia Jimmy Ghione, Cecilia Herrera cantautrice, dal calcio femminile Gioia Masia, lo judoka medagliato Roberto Meloni, l’atleta senior Alessandro Guazzaloca, dalla Rai Stefano Buttafuoco, Fabrizio del Prete Artista e Attivista Diritti Umani, Matteo Cavagnini atleta paralimpico di basket.

E poi ti finisco le righe!

Allora a presto per continuare la lista e anticiparci il prossimo evento… ma uno Sgub per dirla alla Aldo?

Piccolo piccolo … settembre un Mito alla volta in tv…shhh non l’ho detto!