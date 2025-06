Tempo di lettura: ~2 min

De Laurentiis ufficializza Conte: Pi forti di prima.Napoli pronto a una nuova stagione da protagonista

NAPOLI Antonio Conte resta al timone del Napoli. La conferma arrivata direttamente dal presidente Aurelio De Laurentiis, che ha scelto i social per comunicare la notizia: un tweet secco, Avanti tutti, pi forti di prima, accompagnato da una foto simbolica di lui e Conte insieme, sorridenti, sul bus della festa scudetto lungo il lungomare di Napoli.

Dopo giorni di riflessioni, il tecnico pugliese ha deciso di proseguire lavventura in azzurro. La scelta, maturata gi al termine di un incontro a Roma con De Laurentiis, stata confermata nelle ultime ore durante una lunga riunione a Napoli, alla presenza anche dell'amministratore delegato Andrea Chiavelli e del direttore sportivo Giovanni Manna.

Al centro delle valutazioni di Conte c'era una priorit chiara: avere garanzie su una squadra competitiva, capace non solo di difendere il titolo di Campione d'Italia, ma anche di ambire a un percorso ambizioso in Champions League. Le prime mosse di mercato vanno esattamente in questa direzione. Dopo l'addio di Victor Osimhen, destinato a portare nelle casse del club circa 75 milioni di euro, il Napoli si mosso con decisione: tra i nuovi arrivi spiccano Kevin De Bruyne dal Manchester City e Jonathan David dal Lille, due innesti di assoluto valore.

Il Napoli punta forte su questa nuova fase, supportato non solo dalle entrate legate allo scudetto e alla partecipazione alla Champions, ma anche da un crescente successo sul fronte marketing internazionale. Un progetto solido, che ha convinto Conte a onorare il contratto triennale firmato appena un anno fa.

Il prossimo appuntamento fissato per il 17 luglio, quando la squadra si ritrover nel tradizionale ritiro di Dimaro Folgarida, unoccasione per consolidare lo spirito di gruppo e affinare i meccanismi in vista della nuova stagione.

Con Conte in panchina e un mercato aggressivo, il Napoli lancia un messaggio forte a tutti: lo scudetto solo l'inizio.

