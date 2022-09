Covid. Antonio Montuoro: Avanti con le vaccinazioni anche in Calabria

Avanti con le vaccinazioni anche in Calabria

Il vice presidente della Provincia di Catanzaro, Antonio Montuoro: “Le parole del generale Figliuolo siano incoraggiamento, basta a speculazioni politiche, la gente non ha bisogno di allarmismi”

CATANZARO, 27 MAR - “Le dichiarazioni del commissario per l’emergenza Covid 19, il generale Francesco Paolo Figliuolo, in visita ieri anche a Catanzaro, sono un forte segnale di incoraggiamento e buon auspicio per il futuro. Un riconoscimento al grande lavoro che istituzioni e operatori sanitari stanno portando avanti tra sacrifici e difficoltà, combattendo anche sul fronte della resistenza a chi specula politicamente su questo argomento: quando si parla bisogna farlo con cognizione di causa, evitando di creare allarmismi nella popolazione che è già sufficientemente provata”.

E’ quanto afferma il vice presidente della Provincia di Catanzaro, Antonio Montuoro.

“Il generale Figliolo afferma di aver trovato delle buone soluzioni organizzative per incrementare gli hub vaccinali nell’ottica del piano – afferma Montuoro -. Stiamo andando avanti con determinazione, affrontando ostacoli e ritardi che non sono attribuibili sempre e comunque alla nostra classe dirigente. I vaccini stanno arrivando in tutta Italia e in Calabria sono già arrivati, per questo è importante non polemizzare sulla situazione della sanità calabrese. Guardiamo ai numeri senza lasciarci condizionare da pregiudizi e dall’atavica convinzione che nella nostra regione deve andare comunque tutto male, a prescindere: pensiamo ad esempio agli 83mila ultra 80enni già vaccinati, o al fatto che solo ieri sono state somministrate settemila dosi, in linea con il piano nazionale previsto dal Ministero.

Da sottolineare, riconoscendo anche lo sforzo e l’impegno profuso dal sindaco e presidente della Provincia di Catanzaro, Sergio Abramo, che uno dei quattro hub vaccinali della Calabria sarà collocato all’Ente Fiera, imponente struttura realizzata dall’Amministrazione comunale di Catanzaro – conclude Montuoro - che sarà capace di offrire spazi funzionali per garantire somministrazioni celeri e in sicurezza. Anche questa è efficienza, un esempio positivo da recuperare nel momento della ripartenza in una ritrovata quotidianità, quando dovremo essere più uniti e operativi per costruire la ripresa economica e sociale”.