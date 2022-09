App imprescindibili per padroni di animali domestici

Risparmiare è tra i verbi più di moda al momento e con esso ci si può riferire a tempo, risorse o soldi. Esistono numerose applicazioni che si possono scaricare per risparmiare e organizzare al meglio le proprie spese e risorse.

Non sorprende che esistano app che vengano incontro a questa necessità dato che ne sono state sviluppate per qualsiasi bisogno e per tutti i gusti. Se ci pensi probabilmente utilizzi lo smartphone in quasi tutti i momenti della giornata, per ascoltare musica, guardare serie, imparere una lingua o persino per distrarti giocando a giochi che non sono altro che la versione digitale di quelli più classici dei casinò tradizionali come poker, blackjack o slot machine come Extra Chilli su Leovegas .

Ma vediamo insieme le migliori app per gestire le proprie finanze.

Expensify

È una delle app preferite per moltissimi utenti su Google Play.La cosa più interessante di Expensify è che le spese vengono organizzate automaticamente per categorie per permetterti di avere una visione a colpo d’occhio su come vengono spesi i tuoi soldi mensualmente ed ogni settimana.

Puoi installarla gratuitamente sia su dispositivi Apple che iOS e collegarla al tuo conto bancario, da quel momento l’app si occuperà di organizzare le tue spese.

Monefy

Permette di programmare dei report periodici e copie di sicurezza. È molto intuitiva e le spese vengono visualizzate attraverso grafici. L’app è in inglese e la versione gratuita non permette di modificare e personalizzare (o eliminare) le categorie di spese e guadagni. Tuttavia è possibile passare alla versione Pro. In ogni caso può essere sincronizzata con Dropbox ed è protetta da una password.

Weplan

App ideale nel caso voglia risparmiare sulle spese telefoniche dato che permette avere un controllo sulla tariffa che hai attiva al momento con il tuo operatore telefonico, quanti dati e minuti hai a disposizione prima di arrivare al limite contrattato. Se non sei soddisfatto puoi vedere il comparatore di tariffe e scegliere di cambiare.

Mint

Oltre 20 milioni di utenti hanno deciso di scaricarla ed utilizzarla, ci sarà un perché. È in grado di organizzare le spese effettuate con la tua carta di debito o credito. Permette di configurare notifiche per ricordarti di effettuare pagamenti ed è in grado di calcolare preventivi orientativi e obiettivi di spesa. Anche questa app è in inglese.

Oval

Si tratta di una sorta di salvadanaio digitale che permette di accumulare risparmi, avere un controllo delle spese e calcolare come procedono gli investimenti. In base alle proprie regole di risparmio aiuta a mettere da parte una certa quantità di soldi a settimana, aiutando nella gestione dei risparmi. Collegando Oval a Google Fit puoi persino mettere da parte dei soldi ogni volta che raggiungia un obiettivo di fitness.

Spendee

Con questa app è facile monitorare le entrate e le uscite e pianificare le spese, oltre che gestire i propri soldi. Risulta utile soprattutto a chi vuole analizzare a fine mese le proprie abitudini di spesa. Consente inoltre di connettere i cripto-wallet o e-wallet e avere una panoramica esaustiva dei propri risparmi.