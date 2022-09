Appartamenti in vendita: come cambiano le esigenze degli italiani

Per quanto riguarda le tipologie di abitazioni preferite dagli italiani, negli ultimi tempi si sono visti numerosi cambiamenti. In particolare sono stati i lock down, causati dalla pandemia da coronavirus, a favorire questi cambiamenti di tendenza; oltre a questo sempre più spesso si prediligono spazi abitativi fluidi, con minori suddivisioni rispetto al passato. Tra gli appartamenti in vendita, non tutti rispondono a queste nuove esigenze; vogliamo però ricordare che oggi lo Stato italiano è particolarmente favorevole alle ristrutturazioni e propone vari bonus fiscali, anche particolarmente ingenti.

Come si sceglie la nuova casa oggi

Sono numerosi gli appartamenti in vendita a Cosenza, Bari, ecc; alcuni di questi hanno tutte le caratteristiche oggi più apprezzate dagli acquirenti. In particolare sempre più famiglie prediligono abitazioni con zone giorno ampie e versatili, non necessariamente suddivise in più ambienti. Negli ultimi anni sono aumentate le famiglie che preferiscono il living open space, senza una netta distinzione tra soggiorno e cucina. Se lo spazio a disposizione è ampio tale tipologia di abitazione offre varie soluzioni, che mettono d’accordo tutta la famiglia. Nel 2020 poi in molti si sono trovati a dover vivere per la gran parte del tempo dentro casa; chi ancora oggi sfrutta il lavoro agile, o ha i figli che per vari giorni a settimana non si recano a scuola ma approfittano della didattica a distanza, sa che avere a disposizione gli spazio “giusti” è oggi essenziale, più di un tempo. Una camera da letto per i figli dove sia possibile posizionare una scrivania ampia; uno studio o un ufficio dove allestire uno spazio lavorativo, separato dal resto della casa; un giardino o un terrazzo, dive è possibile godersi l’aria fresca senza dover uscire di casa. Sono queste le nuove esigenze.

Come ha influito la pandemia da coronavirus

La pandemia correlata alla diffusione del virus Sars-Cov 2 ha portato alcune famiglie a vivere dentro casa, senza poter uscire, con la conseguenza di non potersi recare presso palestre, scuole e luoghi condivisi. Oltre a questo, è bene ricordare che numerose aziende hanno deciso di utilizzare il lavoro agile, detto anche smart working, per gran parte dei dipendenti. Per questi soggetti è fondamentale avere dello spazio in casa da utilizzare come ufficio, che non sia in un angolo del soggiorno o della camera da letto. Una stanza aggiuntiva, fosse pure di dimensioni contenute, è diventata il requisito essenziale per molti che sono alla ricerca di una nuova casa.

Il mercato nel 2021

Chi oggi visualizza gli appartamenti in vendita deve anche tenere conto delle opportunità offerte per questi prossimi anni. Esiste infatti la possibilità di ristrutturare completamente la propria casa, anche se appena acquistata, approfittando di detrazioni fiscali da sogno, pari al 110% di quanto speso. Per farlo è necessario tenere conto dei regolamenti che riguardano i nuovi bonus, che devono migliorare l’abitazione in profondità, dal punto di vista dell’efficienza energetica o della capacità di resistere ai sismi.