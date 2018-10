Aquarius: a trasportare i migranti a Valencia saranno anche navi italiane

MADRID, 12 GIUGNO – Una parte dei migranti a bordo della Aquarius sarà trasferita al porto di Valencia a bordo di due navi italiane: una di queste è una nave della Marina militare, mentre l’altra è una nave della Guardia Costiera.

A confermare la notizia, rivolgendosi al quotidiano spagnolo “El Pais”, è stato il coordinatore di Medici Senza Frontiere, che si trova a bordo dell’Aquarius.

In un tweet, Medici Senza Frontiere Italia spiega come l’intenzione di Mrcc Italia (il centro di coordinamento dei soccorsi) sia proprio “trasferire alcune persone dalla Aquarius su navi italiane, e dirigersi in Spagna insieme”.

Il viaggio verso la Spagna richiederà dunque, nel complesso, tre imbarcazioni: sull’Aquarius resteranno circa un centinaio di migranti.

fonte immagine: Internazionale

Flaminia Costanzi