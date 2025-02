Ardore-Calcio: Una vittoria che fa punti e…morale!

Una vittoria che vale oro, quella conseguita oggi dall’Ardore (1-0) contro una Gioiese ben guidata da Mister Dal Torrione, squadra che naviga nelle posizioni tranquille del torneo (30 punti) con un occhio rivolto sicuramente ai playoff.





A decidere l’incontro è stato un rigore concesso dall’arbitro Russo di Cosenza (sufficiente la sua prestazione) per un fallo subito in area da Sow, che all’85’ st si era involato indisturbato verso l’area avversaria prima di essere falciato a terra da un avversario, fallo che ha decretato inevitabilmente la massima punizione poi realizzata splendidamente da Nucera che ha spiazzato Smith.





Nei minuti finali dell’incontro l’Ardore ha sciupato anche il raddoppio con lo stesso Sow (solo davanti al portiere) e con Pipicella che non ha saputo approfittare della ribattuta di Smith.





Alla distanza sono stati i cambi effettuati da mister Criaco a risultare determinanti. L’entrata di Sow, soprattutto, ha scombussolato i piani degli ospiti che hanno avuto molte difficoltà ad arginare la sua forza fisica, atletica e tecnica.





Nel prossimo incontro l’Ardore andrà a far visita al Praia Tortora (vittorioso all’andata ad Ardore per 2-1), mentre i viola gioiesi se la vedranno in casa con l’Isola Capo Rizzuto.





Al termine dell’incontro molto soddisfatto il Presidente degli amaranto l’Avv. Eugenio Minniti, che crede fortemente nella risalita della sua squadra, di contro grande rammarico in casa Gioiese per un risultato positivo che sembrava essere ormai a portata di mano e che è sfuggito soltanto alla fine.









Tabellino:





Ardore Vs Gioiese: 1 - 0 segna al 40’ st Nucera (Ardore)





Ardore Calcio: Fraga 6, Trichilo 6, Morabito 6, De Stefano 6 (25’ st Luciano 6), Langata 6, Nucera 6.5, Parafioriti 6.5 (44’ st Condarcuri s.v.), Matic 6.5, Carvalho 6.5 (43’ st Pipicella s.v.), Martino 6 (35’ st Panetta 6), Tromba 6 (15’ st Sow 6.5).

All. Alberto Criaco: 6.5





Gioiese 1918: Smith 6, De La Cruz 6, Scarf 5.5, Guerrisi 6 (41’ st Diaz s.v.), Gonzales 6 (22’ st Meskar 5.5.), Bessa 5.5, Infusino 5.5 (29’ st Tossi 5.5.), Florez 6, Melchionna Al. 5.5, Marques 6 (20’ st Luca 5.5), Melchionna Ant. 6 (41’ st Beitia s.v.).

All.: Dal Torrione: 6.5





Arbitro: Russo di Cosenza 6