Ardore: Domani il Play out che vale una stagione. Il Presidente Minniti chiama a raccolta i tifosi.

L’Ardore ed il Castrovillari, con la gara play out del campionato di Eccellenza che si disputerà domani 25/05/2025, con inizio alle ore 15.30, allo stadio di Contrada Vescovado ad Ardore, conosceranno finalmente il loro futuro.

Tutto un campionato in appena 90 (o forse più) minuti di gioco per salvare i sacrifici di una intera stagione.

Gli amaranto del presidente Eugenio Minniti, diretti in campo da mister Alberto Criaco (nominato negli ultimi due anni come miglior tecnico della categoria), hanno vissuto una stagione molto tribolata sia dal punto di vista tecnico (minore resa di alcuni importanti giocatori rispetto alle legittime aspettative) che fisico, dovuto per lo più ai numerosi infortuni patiti.

Diversa la situazione, invece, per il Castrovillari che oltre ad aver disputato un campionato al di sotto delle aspettative, ha dovuto fare i conti anche con le vicissitudini societarie che hanno portato alla penalizzazione di ben 9 punti (di cui 8 da scontare nel prossimo campionato ed 1 in quello attuale…determinante per la disputa fuori casa della gara play out contro l’Ardore).

Ricordiamo che la regular season si era conclusa con le due società appaiate a quota 26, ma con il Castrovillari in vantaggio negli scontri diretti, vantaggio che ne aveva determinato la disputa in casa dei cosentini della gara play out.

Successivamente, a seguito dei provvedimenti della LND prima e della Corte d’Appello Federale poi che ha rigettato il successivo ricorso contro la pesante penalizzazione, si è giunti al capovolgimento del fronte con l’Ardore che ha avuto titolo a disputare in casa la gara finale della stagione in virtù del punto in più in classifica.

Pertanto, domani ci sarà l’ultimo atto, e per questo importante appuntamento il presidente Minniti e tutta la società hanno chiamato a raccolta gli appassionati tifosi ardoresi al fine di dare man forte ai giocatori per fargli conseguire quel risultato utile al salvataggio dell’intera stagione sportiva.

Raggiunto telefonicamente, il presidente Minniti ha dichiarato: “La gara di domani rappresenta l'evento sportivo più importante della storia del calcio ad Ardore. Più importante rispetto alla conquista dell'Eccellenza perché adesso si tratta dell'esame di maturità per mantenerla. Dobbiamo affrontare la partita con grande determinazione e grinta, e con la concentrazione necessaria per garantirci la salvezza, senza pensare che per noi valgono due risultati su tre. I ragazzi, ben preparati da Mister Alberto Criaco, giocheranno con il cuore e con la testa per dare questa grande e meritata soddisfazione a noi e all'intera comunità ardorese. Noi abbiamo massimo rispetto del Castrovillari, ma dobbiamo raggiungere con ogni sforzo tecnico ed agonistico l'obiettivo societario inizialmente prefissato che è quello del mantenimento della categoria. Invito i nostri tifosi ad affollare domenica il Vescovado perché saranno, con il loro calore e la loro passione, come sempre il nostro dodicesimo uomo in campo. Forza Amaranto.”