Ardore: il Presidente Minniti rilancia il “progetto Ardore” per un immediato ritorno in Eccellenza.

Nella giornata dell’ufficializzazione della separazione sportiva tra il mister Alberto Criaco e l’Ardore Calcio, presieduto dal Presidente Eugenio Minniti, la società amaranto rilascia attraverso le parole del suo Presidente una “intervista esclusiva” dove viene ripercorso il cammino della passata stagione (attese, propositi e speranze) e quello che da qui a breve vedrà la compagine amaranto cucirsi addosso un nuovo vestito per restituire verve sportiva e orgoglio ad una compagine e una tifoseria rimaste profondamente deluse dall’epilogo che ha avuto il difficile torneo di eccellenza, un campionato culminato, come sappiamo tutti, con la inaspettata retrocessione dell’Ardore in Promozione (playout perso in casa contro il Castrovillari: 1-3).

Innanzitutto, il Presidente Minniti, ha voluto ringraziare ancora una volta mister Alberto Criaco per la grande passione e l’impegno profusi nell’arco dell’intero anno sportivo, un anno che lo ha visto lottare fino alla fine, con assoluta caparbietà, al fine di scongiurare la retrocessione che già nel corso della prima frazione del torneo si palesava. Il Presidente, pur consapevole della delicatissima situazione creatasi, ha sempre riconosciuto al mister un grande valore umano ed il continuo impegno professionale dedicato alla sua squadra.

Ora si volta pagina, infatti voci di corridoio danno quasi per certo (confermato anche nell’intervista dal Presidente Minniti) l’arrivo sulla panchina amaranto di mister Maurizio Panarello, fresco vincitore del campionato di Promozione-girone B con la Virtus Rosarno e professionista particolarmente stimato nell'ambiente e ad ogni latitudine della regione Calabria.

Si dovrebbe ripartire da lui per recuperare il terreno perduto e rientrare in una categoria che l’Ardore sente come sua...l’Eccellenza! E’ chiaro che la lotta sarà avvincente, considerati anche i tanti derby con le squadre del territorio e con quelle che vantano credito sia per storia che per qualità societaria tipo la Deliese, l’Africo, il Bianco, la Bovalinese, il Gioiosa Jonica e tante altre.

Il Presidente Minniti ha confermato che lo zoccolo duro della squadra sarà riconfermato (in proposito si parla di almeno 8/9 giocatori che hanno dato la disponibilità a scendere di categoria e rimanere in amaranto) e altri, invece, che una volta valutati dal nuovo tecnico saranno resi liberi o anch'essi riconfermati. Anche sotto l’aspetto societario, Minniti, ha palesato soddisfazione in quanto tanti dei dirigenti in carica hanno riconfermato il loro impegno anche per la prossima stagione, come del resto hanno fatto numerosi sponsor che hanno manifestato ampia fiducia nel progetto amaranto che prevede un immediato ritorno nel massimo campionato regionale.

A margine dell’intervista, il Presidente Minniti ha reso noto che il suo sodalizio rimane vigile in esito ad un eventuale "ripescaggio", possibilità che potrebbe scaturire dalle difficoltà societarie di qualche formazione locale. E’ chiaramente una porticina di servizio che comunque è importante mantenere aperta, anche perché in tema di ripescaggio, in base alla graduatoria regionale, sembrerebbe che l’Ardore occupi una delle prime posizioni nella speciale graduatoria di merito.

Infine, un ultimo pensiero il Presidente Minniti lo rivolge ai vicini di casa della Bovalinese che, finalmente, salvo imprevisti dell’ultima ora, torneranno a disputare le partite interne del prossimo campionato di Promozione sul rinnovato terreno di gioco (in erba sintetica) del "Lollò Cartisano" che è in fase strutturale di rifacimento. In proposito, si segnala che i lavori sono già ben avviati e l'impianto sportivo sarà consegnato entro il prossimo mese di settembre.

