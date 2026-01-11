Ardore: l’Academy si sbarazza della Gallinese (3-0) e riprende la corsa.

Tempo di lettura: ~2 min

Prima partita dell’anno nuovo allo stadio “Vescovado” di Ardore per l’Academy di mister Mario Loccisano. Una partita delicata, perché venuta subito dopo la pausa per le festività natalizie e dopo la sconfitta per 1-0 subita a Catona nell’ultima giornata del 2025. Al cospetto dei ragazzi di mister Loccisano c’era la Gallinese DL di mister Massimo Di Lorenzo, formazione reggina con poche pretese e che naviga a centro classifica. L’incontro si è disputato, come ormai noto, senza pubblico e con un tempo infame, nonostante nel primo tempo abbia fatto capolino anche il sole. Infatti, nella ripresa, si è scatenato un nubifragio misto a vento forte che ha infastidito molto i giocatori in campo che hanno trovato qualche difficoltà a portare a termine la partita. L’Academy da subito ha preso in mano il pallino del gioco portandosi costantemente in avanti alla ricerca della rete del vantaggio, infatti numerose sono state le azioni pericolose sfumate per un nulla. La più insidiosa si è avuta a seguito di un calcio d’angolo battuto da Antonio Federico che ha appoggiato al limite dell’area all’accorrente capitano Dionigi Placanica che ha esploso il suo tradizionale mancino, tiro parato con difficoltà dal portiere ospite che, probabilmente, ha trattenuto la palla leggermente dentro la rete. Da parte sua la Gallinese ha offerto poche emozioni, solo qualche timorosa ripartenzsa ma senza pungere più di tanto, anche perché il bomber Savino è parso essere troppo solo in avanti e poco supportato dai compagni. Si va al riposo con il nulla di fatto. Nella ripresa, con il cielo che si faceva sempre più cupo, lo sblocco dell’incontro da parte dell’Academy, prima con un calcio di rigore trasformato da Araya (1-0), poi con un bel goal di Matteo Logozzo (2-0) ben inseritosi in area e, per finirre, l’eurogoal di Antonio Strati che con spalle girate alla porta, riceve ill passaggio ravvicinato di un compagno e, in giravolta batte al volo il portiere ospite (3-0). Con questa vittoria l’Academy sale a quota 27 in classifica a soli due punti del Catona, ma va tenuto conto che sabato prossimo gli uomini di Loccisano dovranno osservare il turno di riposo. Negli anticipi di ieri ha sorpreso la sconfitta del Melicucco (2-1) contro la Campese, questo risultato va sicuramente a vantaggio dell’Academy che rimane sulla scia del Catona ed conferma ancor più la volontà di proseguire nel bel cammino fin qui tracciato. Al termine dell’incontro mister Loccisano (Academy) ha espresso tutto il suo compiacimento nei confronti dei ragazzi e della società che fanno di tutto per cercare di realizzare “il sogno”.











