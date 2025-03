Ardore (RC)-Calcio: Sui titoli di coda l’Ardore pareggia (1-1) ed evita il sorpasso della rivale Castrovillari.

Finisce in parità (1-1) lo scontro al “Vescovado” di Ardore, tra gli amaranto di mister Alberto Criaco ed i silani del Castrovillari guidati in panchina, da appena una settimana, da mister Eugenio Micieli che aveva sostituito il dimissionario Pellicori.

La partita, in considerazione dell’importanza ai fini della classifica che vede le due squadre distanziate da appena un punto (22 l’Ardore e 21 il Castrovillari), è stata molto combattuta, avvincente e particolarmente emozionante fino all’ultimo giro di orologio del sesto minuto di recupero. Pubblico delle grandi occasioni in tribuna, ed un esiguo numero di tifosi ospiti sulle gradinate. A dirigere l’incontro è stato chiamato il Sig. Ciacco di Cosenza, che ha ben diretto l’incontro evitando che qualche momento di tensione potesse degenerare in rissa, specialmente al termine della prima frazione di gioco dove qualche parola di troppo, sfuggita ad un giocatore della panchina del Castrovillari ha creato una tensione in campo tra le due panchine. Il giocatore in questione, tra l’altro non nuovo a questo genere di comportamento, è stato subito ripreso dai dirigenti silani che hanno preannunciato seri provvedimenti nei confronti dello stesso.

Ma veniamo alla partita che è iniziata, ovviamente, con un veemente attacco dei padroni di casa, ansiosi di mettere subito le cose a posto e passare in vantaggio, infatti già al 2' pt va in rete Pipicella ben servito da un compagno, ma il goal viene annullato dall’arbitro per un millimetrico fuorigioco segnalato dal suo assistente di linea.

Il Castrovillari non demorde e si fa vivo in avanti più di una volta, passando poi in vantaggio con Habachi al 39' pt che confeziona dalla distanza un eurogol sul quale Fraga nulla può.

Il primo tempo si chiude con il Castrovillari in vantaggio e con gli amaranto che rientrano a testa bassa negli spogliatoi in attesa di serrare le fila e mettere in pratica la reazione necessaria per rimettere in sesto l’incontro ed evitare, quindi, il sorpasso in classifica dei lupacchiotti silani.

Nella ripresa gli uomini di mister Criaco continuano ad attaccare, ma a rendersi maggiormente pericolosi sono gli uomini di mister Micieli che sprecano diverse occasioni per chiudere la partita.

L’Ardore, di contro, macina gioco soprattutto sulle fasce e punta l’area con il duo Sow-Carvalho che però non sembrano in giornata particolarmente felice, pur creando scompiglio nell’area avversaria.

E come spesso accade nel calcio, a goal mancato arriva il goal subito, infatti proprio nell’ultimo secondo dei 6’ concessi dall’arbitro Ciacco, l’Ardore pareggia con Trichilo che, in un’azione fotocopia verificatesi soltanto un paio di minuti prima (rete annullata per fallo di mano di un attaccante), ribatte in rete in mischia la palla che fa gonfiare la rete del pareggio (1-1) ed esplodere di entusiasmo il Vescovado.

Al termine della gara sentimenti contrapposti: mister Micieli molto amareggiato per un risultato eclatante sfuggito ai titoli di coda ed il Presidente Minniti dell’Ardore che, tutto sommato, seppur contento per il pareggio che consente alla sua squadra di mantenere il punto di vantaggio sui silani, vede il bicchiere mezzo vuoto dato che la prova della sua squadra gli è parsa insufficiente sotto l’aspetto dell’impegno e non in linea con quelle che erano le aspettative della società e dei tifosi.

Ora testa rivolta a Rossano per l’Ardore in trasferta, e in casa contro l’Isola Capo Rizzuto per il Castrovillari, due impegni ostici ma dal quale bisogna trarre il maggior vantaggio per incrementare le speranze di salvezza e salvare una stagione complicata per entrambe.

Tabellino:

Ardore vs Castrovillari 1 – 1:

Marcatori:

Habachi 39’ pt (Castrovillari) - Trichilo 51’ st (Ardore)

Ardore:

Fraga 6, Trichilo 6.5, Cimino 6, De Stefano 5.5 (32’ st Mancuso 6), Murdaca 5.5, Nucera 6, Pipicella 6 (10’ st Parafioriti 6), Panetta 5.5 (20’ st Lorenzoni 6), Carvalho 6, Matic 5.5 (4’ st Martino 6), Sow 5.5 (14’ st Luciano 5.5).

All. Alberto Criaco 6

Castrovillari:

Filippelli 6, Soares 6, Continente 5.5, Ortiz 5.5, Palermo 6, Toziano 6.5, Golia 6.5 (30’ st Parrotta 5.5), Acosta 6.5 (35’ st Giaquinto U 5.5), Montano 5.5 (15’ st Giaquinto A. 5.5), Habachi 6.5 (28’ st Palamara 5.5), Visciglia 5.5.

All.: Micieli 6

Arbitro:

Ciacco di Cosenza 6