Ardore (Rc): Nuovo tonfo casalingo per gli amaranto (0-1 contro il Soriano) e situazione complicata.

Il campionato volge al termine (mancano soltanto tre partite) ed ogni incontro può risultare decisivo in un senso o nell’altro. Con questi semplici ma opportuni presupposti si sono affrontati ieri, nello stadio “Vescovado” di Ardore, la formazione amaranto guidata da mister Criaco ed il Soriano sceso in campo agli ordini di mister Figliomeni.

Visti i risultati di ieri c’è da dire che il campionato ha già emesso due sentenze inappellabili: il San Luca ed il Rende sono matematicamente retrocesse. L’Ardore, continua invece la sua corsa verso la salvezza, e si trova appaiato in classifica a quota 23 con il Castrovillari.

L’incontro di ieri, nonostante le buone intenzioni di entrambe le formazioni, è stato piuttosto scialbo e avaro di occasioni nonché di bel gioco, frutto probabilmente dei diversi interessi in campo. Ovvio il predominio territoriale degli uomini di Criaco, obbligati dalla classifica a raggiungere un risultato positivo, ma come recita il refrain di tutto il campionato risultano spuntati in avanti (12 reti in tutto), nonostante il buon giro palla e le diverse incursioni sulle fasce. Il Soriano, dal canto suo, ha fatto la sua onesta partita contrastando gli amaranto soprattutto a centrocampo e ripartendo di volta in volta cercando di creare qualche apprensione a Fraga.

La svolta della partita si concretizza al 7’ pt quando Trichilo commette un fallo in area su un giocatore ospite, l’arbitro Messina di Castellamare di Stabia, ben posizionato, non ha dubbi e decreta la massima punizione che viene trasformata da Ocampo (0-1) che batte Fraga, nonostante questi abbia intuito il tiro. Per tutto il resto dell’incontro c’è stato il veemente attacco dei padroni di casa, che però non ha sortito gli effetti sperati e, quindi, i ragazzi di mister Figliomeni incamerano questi tre punti che li porta a quota 47 insieme alla ReggioRavagnese (terza posizione in classifica), lasciando ad un punto di distanza l’Isola Capo Rizzuto a quota 46.

Nel prossimo incontro l’Ardore se la vedrà proprio contro l’Isola C.R. e non dovrà fallire se vuole raggiungere il suo obiettivo, mentre negli altri due incontri se la vedrà fuori con la Palmese e chiuderà in casa con il già retrocesso Rende. Il Soriano disputerà, invece, due incontri casalinghi, nel primo ci sarà lo scontro diretto d’alta classifica contro il ReggioRavnegnese, ed il secondo contro l’Isola C.R. e chiuderà il campionato fuori casa contro la Gioiese.

Al termine dell’incontro sentimenti contrastanti negli spogliatoi, in quello dell’Ardore il rammarico per non avere conseguito, ancora una volta, il risultato auspicato e che complica non poco il resto del cammino, euforia moderata in quello del Soriano che continua nella corsa ai playoff, da disputare possibilmente in casa, per avere ancora qualche chance finale relativamente al salto di categoria.

Il tabellino

Risultato: Ardore Calcio Vs Acs Soriano 1910 0-1 (Ocampo su rigore al 7’ pt)

Formazioni:

Asd Ardore Calcio: Fraga 6,5, Trichilo 6, Murdaca 6 (40’ st Pipicella sv), De Stefano 6, Morabito 6,5, (39’ st Tromba sv), Nocera 6, Martino 6,5, Matic 6 (26’ st Luciano 5,5), Lorenzoni 5,5, Panetta 6 (12’ st Parafioriti 6), Sow 6 (30’ st Mancuso 5,5). All. Criaco 6

Acs Soriano 1910: Lisi 6,5, Macias 6, Dascoli 6, Clasadonti 6,5, Kieling 6, Giofrè 6,5 (31’ pt Acosta 6), Bruno 6 (27’ st Acuna 5,5), Cabrera 6,5, Ocampo 6,5, Staropoli 6,5 (10’ st Beceiro 5,5), Pierterra 6 (38’ st Mari sv). All. Figliomeni 6