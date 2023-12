Carabinieri arrestano due individui durante l'operazione di sequestro"

A Caivano, nei pressi di Napoli, è stato scoperto un importante arsenale associato alla camorra, il quale comprendeva armi e droga. L'arsenale includeva una mitragliatrice Scorpion, quattro pistole e una notevole quantità di stupefacenti, tra cui 6,5 chilogrammi di hashish e 2,3 chilogrammi di cocaina. Gli investigatori del comando provinciale dei carabinieri di Napoli, supportati dagli artificieri, hanno individuato queste armi e droga nascoste all'interno delle mura di un casolare.

L'uso di un metal detector ha permesso alle autorità di scoprire queste risorse illecite. Si ritiene che i clan locali della camorra abbiano nascosto l'arsenale per difendere il loro traffico di droga e armi da successive operazioni delle forze dell'ordine che hanno avuto luogo nell'area da mesi.

Durante i controlli, le forze dell'ordine hanno arrestato due individui. Massimo Natale, un uomo di 51 anni, è stato trovato nelle vicinanze del casolare in possesso di droga e munizioni. Inoltre, Emanuele Padulo, un 40enne, è stato arrestato durante la stessa operazione. È stato trovato in possesso di 4900 euro, i cui legami con fonti legittime sono stati messi in dubbio. Inoltre, nella sua abitazione, situata accanto al casolare in cui la camorra ha nascosto armi e droga, è stato rinvenuto e sequestrato un sistema di videosorveglianza con telecamere ad alta definizione e un microtelefono.

Spero che questa ristrutturazione renda l'articolo più chiaro. Se hai altre domande o hai bisogno di ulteriori informazioni, sarò felice di aiutarti. Se invece desideri discutere argomenti legati alla programmazione o alla tecnologia, sono a tua disposizione. (Ansa)